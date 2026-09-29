Nga 'bật đèn xanh' có điều kiện cho Thổ Nhĩ Kỳ chuyển 'rồng lửa' S-400 cho nước thứ 3

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết Moscow có thể xem xét việc Thổ Nhĩ Kỳ chuyển các hệ thống phòng không S-400 do Nga sản xuất sang một quốc gia thứ 3, nhưng mọi phương án đều phải được Nga chấp thuận.

Phát biểu tại New York, ông Lavrov nói Thổ Nhĩ Kỳ hiểu rằng các hệ thống S-400 không thể được đưa ra khỏi lãnh thổ nước này nếu chưa có sự đồng ý chính thức của Moscow. Nga hiện chưa nhận được đề nghị nào từ Ankara liên quan đến việc chuyển giao.

Theo Ngoại trưởng Nga, nếu Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra đề xuất, Moscow có thể xem xét, với điều kiện quốc gia tiếp nhận phải duy trì quan hệ hữu nghị với Nga và cam kết không tiếp tục chuyển các hệ thống S-400 sang nước khác.

"Điều quan trọng là chúng tôi phải chắc chắn rằng các hệ thống này sẽ không xuất hiện ở bất kỳ nơi nào khác ngoài quốc gia tiếp nhận", ông Lavrov nói.

Tuyên bố của ông Lavrov được đưa ra sau khi xuất hiện thông tin Thổ Nhĩ Kỳ có thể chuyển các hệ thống S-400 cho Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Nga khẳng định Moscow hiện chưa xem xét phương án cụ thể nào liên quan đến UAE. Nga chỉ có thể đánh giá kế hoạch sau khi nhận được đề nghị chính thức từ Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan trước đó xác nhận Ankara vẫn đang đàm phán với các bên liên quan về tương lai của S-400.

Ông cho biết chưa thể khẳng định thời điểm các cuộc đàm phán kết thúc và Ankara sẽ thông báo khi có kết quả.

Vấn đề S-400 gắn trực tiếp với nỗ lực của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm trở lại chương trình tiêm kích F-35 của Mỹ.

Ankara mua hệ thống phòng không S-400 từ Nga vào năm 2019, sau đó bị Washington loại khỏi chương trình F-35 và áp đặt các biện pháp trừng phạt theo Đạo luật Chống đối thủ của Mỹ thông qua trừng phạt (CAATSA).

Trong tháng 6, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết Washington đang xem xét cách để Thổ Nhĩ Kỳ có thể tiếp cận tiêm kích F-35 trở lại, đồng thời đánh giá những điều kiện cần thiết để phù hợp với luật pháp Mỹ.

Ngoại trưởng Hakan Fidan cũng từng cho biết Ankara cần thảo luận với Moscow về tương lai của các hệ thống S-400.

Điều này cho thấy việc chuyển giao S-400 cho nước thứ 3, nếu xảy ra, không đơn thuần là quyết định của Thổ Nhĩ Kỳ mà còn liên quan trực tiếp đến các điều khoản kiểm soát người dùng cuối trong hợp đồng mua vũ khí với Nga.