Tại hội nghị "Thực tiễn Đổi mới: Khoa học cộng với Kinh doanh" ông Borisevich cho biết vaccine được điều chế dựa trên các tân kháng nguyên của tế bào ung thư ở một bệnh nhân cụ thể, đã được đăng ký và đưa vào sử dụng lâm sàng. Những bệnh nhân đầu tiên đã được tiêm vaccine Oncopept hồi tháng 3. Đó là bệnh nhân người lớn đã trải qua phẫu thuật và đã qua ít nhất hai liệu trình hóa trị toàn thân.

Nhân viên y tế nghiên cứu mẫu bệnh phẩm tại Moskva (Nga). Ảnh minh hoạ: AFP/TTXVN

Sau vài tháng theo dõi các bệnh nhân đã được tiêm chủng, bà Veronika Skvortsova, Giám đốc Cơ quan Y tế và Sinh học Liên bang (FMBA), cho biết họ không gặp phải tác dụng phụ nghiêm trọng nào, và bản thân thuốc đã tạo ra phản ứng miễn dịch cần thiết. Bà cũng giải thích, các nhà phát triển vaccine đã xác định được các đột biến cụ thể trở thành "dấu hiệu nhận biết" của tế bào ung thư.

Dựa trên những đột biến này, một bộ peptide (các đoạn protein rất ngắn) được cá nhân hóa đã được tạo ra. Khi được tiêm cho bệnh nhân, các peptide này sẽ huấn luyện hệ thống miễn dịch nhận biết và tiêu diệt chính xác các tế bào khối u, kích hoạt phản ứng chống khối u có mục tiêu.

Hiện việc tuyển chọn bệnh nhân để sử dụng vaccine đang được tiếp tục. Ung thư đại trực tràng là một trong những bệnh ung thư phổ biến nhất ở Nga. Trước đó, vaccine ngừa ung thư cá nhân hoá của Nga đã được đưa vào chương trình bảo hiểm y tế bắt buộc.