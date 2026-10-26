Nga bắt đầu chuẩn bị hội nghị thượng đỉnh ba bên với Mỹ và Trung Quốc

Các nhà lãnh đạo Nga, Mỹ và Trung Quốc sẽ gặp nhau vào tháng 11 tới. (Nguồn: Zamin.uz)

Thông tin trên do Trợ lý chính sách đối ngoại Yuri Ushakov của Tổng thống Putin tiết lộ ngày 25/10 khi ông trả lời phỏng vấn kênh truyền hình VGTRK của Nga.

Ông Ushakov khẳng định, cả ba nước đều sẵn sàng tiến hành hội nghị. Tuy nhiên, Nga và Mỹ chưa thống nhất về khả năng tổ chức cuộc gặp song phương giữa ông Putin và ông Trump bên lề Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), dự kiến diễn ra ngày 18-19/11 tại thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc.

Theo quan chức Nga, cuộc gặp song phương vẫn có thể diễn ra, bởi các bên đang lên kế hoạch cho cuộc tiếp xúc ba bên có sự tham gia của Chủ tịch Tập Cận Bình. Ông cho rằng, các hội nghị quốc tế quy mô lớn tạo ra nhiều cơ hội để lãnh đạo các nước trao đổi, kể cả bên lề các hoạt động chính thức.

Nga hiện tập trung vào hội nghị thượng đỉnh tại Thâm Quyến trong tháng 11, trước khi cân nhắc việc tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20), dự kiến tổ chức tại Miami, Mỹ, vào tháng 12. Trả lời câu hỏi liệu kết quả hội nghị APEC có ảnh hưởng đến quyết định tham dự G20 của Nga hay không, ông khẳng định điều này là đương nhiên, nhưng nhấn mạnh cuộc gặp tháng 11 sẽ được ưu tiên trước.

Đánh giá về quan hệ Nga-Mỹ, ông Ushakov cho rằng, chính quyền Tổng thống Trump hiểu rằng không thể phớt lờ Nga và việc duy trì đối thoại là lựa chọn tốt hơn. Ông thừa nhận môi trường chính trị chung tại Mỹ hiện “vô cùng bất lợi cho Nga”, song cho rằng, chính quyền của ông Trump đang tìm cách hành động phù hợp với lợi ích quốc gia của nước này.

Liên quan vấn đề Ukraine, ông Ushakov cho biết, Nga sẵn sàng nối lại đàm phán ba bên với nước này và Mỹ sau ngày 4/11, thời điểm Nga kỷ niệm Ngày Thống nhất Dân tộc. Tuy nhiên, ông khuyến cáo không nên đặt kỳ vọng quá cao vào cuộc gặp cấp chuyên gia dự kiến diễn ra, cho rằng vòng đàm phán đầu tiên nhiều khả năng chỉ mang tính thăm dò.

Theo ông, các bên vẫn cần tiếp tục làm việc để tiến tới một thỏa thuận hòa bình, đồng thời nhấn mạnh, Moscow từng kỳ vọng sau hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ tại Anchorage, Mỹ, hồi tháng 8 năm ngoái, Washington có thể gây sức ép buộc Kiev chấp nhận các yêu cầu, nhưng tác động thực tế rất hạn chế.

Về vai trò của châu Âu, quan chức Nga cho rằng, cần duy trì đối thoại với Liên minh châu Âu (EU), vì các nước châu Âu có xu hướng kéo dài xung đột. Ông nhấn mạnh, Nga không thể chỉ đàm phán với Kiev mà cần trao đổi với toàn bộ châu Âu, lực lượng đang ủng hộ Ukraine.

Liên quan việc đàm phán với châu Âu, cùng ngày, bình luận về thông tin cho rằng Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb có thể được đề cử làm đại diện đàm phán của châu Âu, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Moscow sẽ ủng hộ nếu đó là một nhà đàm phán thực sự mong muốn thúc đẩy giải pháp hòa bình.