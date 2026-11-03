Nga ban hành biện pháp khẩn cấp bảo vệ hạ tầng thông tin trọng yếu quốc gia

Sắc lệnh quy định, trong vòng 10 ngày tới, các chủ sở hữu trung tâm dữ liệu tư nhân nằm trên lãnh thổ Liên bang Nga có nghĩa vụ phải thiết lập vùng dự phòng bằng 10% tổng diện tích và công suất hiện có.

Các doanh nghiệp vẫn được quyền tự do khai thác phần tài nguyên này trong điều kiện bình thường, nhưng phải sẵn sàng cung cấp kịp thời để hỗ trợ vận hành các nguồn tài nguyên thông tin quốc gia khi có tình huống khẩn cấp xảy ra.

Việc điều phối và quyết định kích hoạt nguồn lực dự phòng này sẽ do Tiểu ban bảo đảm vận hành thông suốt các đối tượng thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông quyết định.

Đây là cơ quan trực thuộc Ủy ban Chính phủ về Phát triển Kỹ thuật số, hoạt động dựa trên sự phối hợp và đồng thuận với Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB). Chính phủ Nga đang khẩn trương thành lập tiểu ban chuyên trách này.

Bộ Phát triển Số, Liên lạc và Truyền thông đại chúng Nga được giao nhiệm vụ tiến hành kiểm kê toàn bộ diện tích, công suất trống của các trung tâm dữ liệu trên toàn quốc, đồng thời ban hành các quy định kỹ thuật bắt buộc để bảo đảm an toàn và tính bảo mật cho hệ thống hạ tầng này.

Sắc lệnh có hiệu lực thi hành ngay từ thời điểm ký kết.