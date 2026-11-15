Nga bắn hạ 1.065 UAV trong 24 giờ; Ukraine tập kích 3 nhà máy của Nga

Ngày 15/11, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các hệ thống phòng không nước này đã bắn hạ 1.065 thiết bị bay không người lái (UAV) của Ukraine trong vòng 24 giờ qua.

Theo truyền thông Nga, lực lượng nước này cũng đánh chặn được 3 quả bom có điều khiển và 1 tên lửa phóng từ hệ thống pháo phản lực phóng loạt HIMARS do Mỹ sản xuất.

Trong 24 giờ qua, các lực lượng Nga đã tiến hành tập kích các sân bay quân sự, cơ sở hạ tầng năng lượng và giao thông, cơ sở sản xuất UAV, kho đạn dược và các địa điểm triển khai tạm thời của các đơn vị vũ trang Ukraine tại 149 khu vực.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm, các lực lượng nước này đã gây thương vong cho nhiều binh sĩ Ukraine tại khu vực diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt trong 24 giờ qua. Theo bộ này, lực lượng Ukraine tổn thất binh sĩ tại địa bàn hoạt động của Cụm quân phương Bắc, Cụm quân phương Tây, Cụm quân phương Nam, Cụm quân Trung tâm, Cụm quân phương Đông và Cụm quân Dnepr.

Về phần mình, trong đêm 14, rạng sáng 15/11, các lực lượng Ukraine đã tấn công 3 cơ sở công nghiệp quan trọng của Nga, trong đó có hai nhà máy hóa dầu và lọc dầu lớn tại Cộng hòa Tatarstan cùng một doanh nghiệp sản xuất máy bay trực thăng ở tỉnh Bryansk. Theo truyền thông Ukraine, các cuộc tập kích nằm trong chiến dịch rộng hơn của Ukraine nhằm vào các cơ sở công nghiệp quốc phòng và hạ tầng hỗ trợ hoạt động quân sự của Moskva.

Ảnh ghi lại đám cháy tại một cơ sở công nghiệp ở thành phố Nizhnekamsk (Nga) ngày 15/11/2026. Ảnh: Exilenova+/Telegram

Theo thông báo của Bộ Tổng tham mưu Ukraine trên Telegram, các vụ nổ và hỏa hoạn đã xảy ra tại nhà máy hóa dầu Nizhnekamskneftekhim, thuộc tập đoàn hóa dầu Sibur của Nga. Cơ sở này nằm cách Ukraine khoảng 1.200 km.

Nizhnekamskneftekhim sản xuất cao su tổng hợp, nhựa và các sản phẩm hóa dầu khác phục vụ nhiều ngành công nghiệp, trong đó có sản xuất lốp xe quân sự, linh kiện máy bay và các trang thiết bị quân sự.

Trước đó, ngày 15/11, kênh Exilenova+ đưa tin người dân địa phương đã chứng kiến một cuộc tấn công nhằm vào một cơ sở công nghiệp trong thành phố, nhiều khả năng là tổ hợp hóa dầu Nizhnekamskneftekhim.

Các lực lượng Ukraine cũng tập kích nhà máy lọc dầu TAIF-NK tại thành phố Nizhnekamsk, đánh trúng tổ hợp chưng cất dầu thô sơ cấp duy nhất của cơ sở này, mang tên ELOU-AVT-7. Hỏa hoạn đã xảy ra tại đây.

Nhà máy này cung cấp các sản phẩm dầu mỏ và nguyên liệu đầu vào có thể phục vụ nhu cầu nhiên liệu cũng như công nghiệp quốc phòng của Nga. Cơ sở này nằm cách biên giới Ukraine hơn 1.000 km.

Thị trưởng Nizhnekamsk Radmir Belyaev cho biết thành phố này đã hứng chịu cuộc tấn công bằng UAV kéo dài trong ngày 15/11, gây hư hại cho các cơ sở công nghiệp và một tòa nhà chung cư.

Mục tiêu thứ ba là doanh nghiệp Monolit tại thành phố Trubchevsk, tỉnh Bryansk của Nga. Cơ sở này chuyên sản xuất máy bay, trong đó có trực thăng, cùng phụ tùng và linh kiện, đồng thời thực hiện các hoạt động gia công kim loại.

Các cơ sở công nghiệp tại Nizhnekamsk từng nhiều lần trở thành mục tiêu trong các cuộc tấn công tầm xa của Ukraine.

Ngày 13/9, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine xác nhận các cuộc tập kích nhằm vào nhà máy lọc dầu TANECO tại Nizhnekamsk và nhà máy lọc dầu Slavyansky ở vùng Krasnodar.

Trước đó, ngày 20/8, Ukraine cũng tuyên bố đã tập kích nhà máy lọc dầu TANECO.