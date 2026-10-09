Nga bác tin xuất hiện thêm ca bệnh dịch hạch ở Siberia

Ngày 7/10 (giờ địa phương), phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định tại cuộc họp báo ở Moscow rằng đa số những thông tin truyền thông đưa tin về tình hình bệnh dịch hạch đều là thông tin sai lệch. Đây là phản hồi chính thức của Điện Kremlin trước câu hỏi về trường hợp nghi nhiễm thứ hai được một số trang tin đưa lại.

Tại cuộc họp báo, ông Peskov nói Cơ quan quản lý y tế Rospotrebnadzor của Nga mới là bên đưa ra thông tin chính thức về những trường hợp nghi nhiễm.

Cơ quan quản lý y tế Rospotrebnadzor của Nga vào ngày 8/10 phủ nhận thông tin có người đã phát bệnh sau khi tiếp xúc với nhân viên phòng nghiên cứu dịch hạch ở Siberia vừa tử vong tuần trước.

Cơ quan này cho biết họ đã hoàn tất việc kiểm tra toàn bộ những người từng tiếp xúc với chị Darya Shipilova, 28 tuổi, nhân viên phòng thí nghiệm tử vong tuần trước.

"Chúng tôi không phát hiện trường hợp nào có vấn đề sức khỏe nào liên quan đến bệnh truyền nhiễm. Kết quả của gần 5.000 xét nghiệm phòng thí nghiệm cho thấy không có vi sinh vật gây bệnh nguy hiểm nào”, cơ quan quản lý y tế của Nga khẳng định.

Tuy nhiên, cơ quan này vẫn chưa đưa ra kết luận chính thức về việc liệu cái chết của Darya Shipilova có phải do bệnh dịch hạch gây ra hay không.

Cho đến nay, giới chức trách Nga chỉ tuyên bố rằng chị tử vong vì bệnh viêm phổi, song nguyên nhân gốc rễ của căn bệnh vẫn chưa được xác định.

Cơ quan này cũng cho biết đã chia sẻ những thông tin mới nhất với Tổ chức Y tế thế giới (WHO).

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 7/10 đã yêu cầu Nga xác minh "các báo cáo truyền thông về nhân viên thứ hai bị viêm phổi chưa rõ nguyên nhân".

Trước đó, truyền thông đưa tin, Darya Shipilova làm việc tại viện chống dịch hạch ở vùng Irkutsk (Siberia) đã qua đời vì bệnh phổi không rõ nguyên nhân. Các nguồn tin nói rằng, cô có thể đã phơi nhiễm dịch hạch thể phổi từ một ống nghiệm bị vỡ. Ngoài ra, 200 người đã bị cách ly do từng tiếp xúc với nạn nhân.