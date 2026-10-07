Nga bác tin dịch hạch ở Siberia, nói tình hình viêm phổi trong tầm kiểm soát

Nga phản hồi đề nghị của Mỹ hỗ trợ ứng phó ca bệnh lạ

Điện Kremlin cho biết, Nga ghi nhận và hoan nghênh đề nghị hỗ trợ của Tổng thống Mỹ Donald Trump sau khi một nữ nhân viên phòng thí nghiệm tại Viện Nghiên cứu Chống dịch bệnh ở vùng Irkutsk, Siberia, tử vong do viêm phổi chưa rõ nguyên nhân.

Tuy nhiên, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov bác bỏ đánh giá của ông Trump rằng vụ việc là một "vấn đề lớn đối với Nga". Ông Peskov không cung cấp thêm thông tin về trường hợp được cho là nghi mắc dịch hạch thể phổi, đồng thời khuyến cáo mọi thông tin chính thức nên được lấy từ Cơ quan Bảo vệ Người tiêu dùng và Sức khỏe Con người Nga (Rospotrebnadzor).

Rospotrebnadzor sau đó cho biết Nga cũng sẵn sàng hỗ trợ Mỹ ứng phó các đợt bùng phát bệnh truyền nhiễm, trong đó có thể cung cấp chuyên gia, thiết bị phòng thí nghiệm cùng các công cụ chẩn đoán và phòng ngừa.

Cơ quan này cho rằng Nga có kinh nghiệm về bảo đảm an toàn dịch tễ và mong muốn thúc đẩy hợp tác với Mỹ trong ứng phó các mối đe dọa đối với sức khỏe cộng đồng. Ảnh: Pyotr Kovalyov/TASS

Rospotrebnadzor đồng thời dẫn một số diễn biến dịch bệnh tại Mỹ để lý giải đề nghị hỗ trợ. Theo cơ quan này, tình hình sởi tại một số bang của Mỹ xấu đi trong những tuần gần đây. Tháng 8, Pennsylvania ghi nhận 4 ca tử vong liên quan đến dịch sởi; ngày 5/10, New York ban bố tình trạng khẩn cấp do dịch bệnh lây lan.

Nga cũng dẫn số liệu về dịch hạch tại Mỹ. Theo Rospotrebnadzor, tháng 6 ghi nhận ca tử vong đầu tiên do dịch hạch trong năm tại New Mexico. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) cho biết nước này ghi nhận trung bình khoảng 7 ca mắc dịch hạch mỗi năm, trong đó có trường hợp tử vong.

Những tuyên bố trên được đưa ra sau khi truyền thông Nga đưa tin một nữ nghiên cứu viên 28 tuổi làm việc tại phòng thí nghiệm thuộc Viện Nghiên cứu Chống dịch bệnh ở thị trấn Shelekhov, vùng Irkutsk, tử vong sau khi được chẩn đoán mắc bệnh viêm phổi chưa rõ nguyên nhân. Hàng chục người được cho là đã phải cách ly do từng tiếp xúc với nữ nghiên cứu viên này.

Dù vậy, giới chức Nga khẳng định tình hình dịch tễ tại địa phương vẫn ổn định.

Bà Elena Sofyina, Phó thị trưởng phụ trách khối quản lý xã hội huyện Shelekhovsky, cho rằng địa phương không cần sự hỗ trợ từ Mỹ.

"Chúng tôi hoàn toàn có thể tự mình giải quyết", bà Sofyina nói, đồng thời khẳng định tình hình hiện nằm trong tầm kiểm soát. Theo bà, Rospotrebnadzor, các đội chuyên trách cấp vùng và chính quyền Shelekhovsky đang phối hợp thực hiện các biện pháp phòng dịch theo quy định.

WHO đánh giá nguy cơ thấp

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng đánh giá nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng hiện ở mức thấp.

Người phát ngôn WHO Christian Lindmeier nói với TASS rằng, dựa trên những thông tin hiện có, nguy cơ đối với cộng đồng nói chung "dường như là thấp". Những người từng tiếp xúc với bệnh nhân đã được xác định và đang được theo dõi triệu chứng. Đến nay, chưa ghi nhận người tiếp xúc nào có biểu hiện bệnh.

Trước đó, Rospotrebnadzor cho biết tình hình vệ sinh dịch tễ tại vùng Irkutsk vẫn ổn định. Các biện pháp phòng ngừa và theo dõi y tế đối với những người tiếp xúc với nữ bệnh nhân cũng đang được hoàn tất.

Khi được hỏi về những thông tin trên mạng liên quan đến khả năng xuất hiện dịch hạch hoặc một bệnh nhiễm trùng khác tại Irkutsk, ông Peskov khuyến cáo người dân dựa vào đánh giá của Rospotrebnadzor, thay vì các tin đồn và suy đoán chưa được kiểm chứng.