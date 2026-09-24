Nga bác đề xuất ngừng bắn tạm thời tại Ukraine

Phát biểu tại Hội đồng Bảo an LHQ ngày 23-9, ông Lavrov khẳng định Nga sẽ không tạm dừng “chiến dịch quân sự đặc biệt”, đồng thời cáo buộc phương Tây muốn tận dụng khoảng thời gian ngừng bắn để tăng cường viện trợ quân sự cho Ukraine.

Trước đó, Ukraine cùng hơn 50 quốc gia và đối tác đã kêu gọi một lệnh ngừng bắn “ngay lập tức và vô điều kiện” nhằm tạo điều kiện cho tiến trình đàm phán. Tuy nhiên, Moskva cho rằng chỉ có thể chấm dứt xung đột khi đạt được một giải pháp toàn diện giải quyết các nguyên nhân gốc rễ.

Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh giao tranh tiếp tục leo thang, với các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái và tên lửa gia tăng từ cả hai phía.

Giới quan sát nhận định triển vọng đàm phán hòa bình vẫn còn nhiều thách thức khi lập trường giữa các bên còn cách biệt lớn.