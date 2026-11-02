Nga bác đề nghị gia hạn lệnh ngừng bắn tại Kherson

Người dân địa phương được hỗ trợ sơ tán trong thời gian ngừng bắn cục bộ ở Oleshky, Kherson, ngày 31-10-2026

Đây được đánh giá là khoảng lặng giao tranh dài nhất tại khu vực kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát năm 2022.

Lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ sáng 27-10 đến tối 1-11, được thiết lập với mục đích tạo điều kiện triển khai một nhiệm vụ nhân đạo tại thành phố Oleshky hiện do Nga kiểm soát.

Trong thời gian tạm dừng giao tranh, người dân tại đây được hỗ trợ sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm.

Thỏa thuận ngừng bắn được thúc đẩy với sự tham gia của Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump.

Theo các quan chức Ukraine, cả hai bên không ghi nhận hành vi vi phạm đáng kể trong thời gian thỏa thuận có hiệu lực. Một nghị sĩ Ukraine cho biết đây là đợt giảm căng thẳng lớn nhất kể từ năm 2022.

Việc giao tranh tạm lắng cũng mang lại khoảng thời gian hiếm hoi để người dân Kherson giải quyết những nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống.

Thống đốc tỉnh Kherson Oleksandr Prokudin đã yêu cầu người dân nâng cao cảnh giác, theo dõi các cảnh báo và nhanh chóng tìm nơi trú ẩn nếu xuất hiện nguy cơ xảy ra giao tranh.

Kherson vẫn là một trong những địa bàn xung đột phức tạp khi lực lượng Nga và Ukraine kiểm soát các khu vực nằm ở hai phía sông Dnipro.

Giáo hoàng Leo XIV, người từng kêu gọi thiết lập lệnh ngừng bắn phục vụ hoạt động nhân đạo tại Oleshky, bày tỏ hy vọng khoảng dừng giao tranh vừa qua sẽ củng cố mong muốn đối thoại và mở đường cho những sáng kiến hòa bình cụ thể.

Dù chưa được gia hạn, thỏa thuận tại Kherson cho thấy, hai bên vẫn có khả năng đạt được những dàn xếp giới hạn khi xuất hiện nhu cầu nhân đạo cấp thiết.

Theo France24