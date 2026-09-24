Nga bác cáo buộc đe dọa các cơ sở hạt nhân Ukraine

Đại diện thường trực của Nga tại các tổ chức quốc tế ở Vienna, ông Mikhail Ulyanov. Ảnh: Tập đoàn Nhà nước Rosatom/TASS

Theo hãng thông tấn TASS, phát biểu tại cuộc họp báo, ông Ulyanov nói: “Nga chưa từng tiến hành bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào các cơ sở hạt nhân tại Ukraine. Không có trường hợp nào như vậy”.

Ông đưa ra tuyên bố trên sau khi Đại hội đồng Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) thông qua một nghị quyết kêu gọi Nga chấm dứt mọi hành động tại và nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Ukraine. Ông Ulyanov gọi đây là một “nghị quyết đáng hổ thẹn”.

Theo nhà ngoại giao Nga, Canada đã đệ trình nghị quyết này để xem xét trong 4 năm liên tiếp với nội dung hầu như không thay đổi. Ông cho rằng những nước soạn thảo văn bản thậm chí không thể giải thích rõ yêu cầu Nga “chấm dứt các hoạt động tại các cơ sở hạt nhân” thực chất có nghĩa là gì.

“Các bạn muốn chúng tôi ngừng cung cấp điện, nước và thực hiện công tác bảo trì hay sao? Không có câu trả lời. Người ta không chịu trách nhiệm về những gì mình đưa vào văn bản, rồi lại đề xuất một tổ chức có uy tín thông qua văn bản đó như một tài liệu chính trị”, ông nói.

Ông Ulyanov cho rằng nghị quyết đang tạo ra ấn tượng rằng mọi mối đe dọa đối với an toàn hạt nhân tại Ukraine đều xuất phát từ Nga. Tuy nhiên, theo ông, các báo cáo và thông tin cập nhật định kỳ của Tổng Giám đốc IAEA về an toàn hạt nhân tại Ukraine cho thấy “4 nhà máy điện hạt nhân của Ukraine chưa từng bị Nga tấn công”.

Ông cho biết các chuyên gia IAEA chỉ nghe hoặc nhìn thấy thiết bị bay không người lái bay qua khu vực các cơ sở hạt nhân ở khoảng cách đáng kể, nhưng không có trường hợp nào những thiết bị này tấn công các nhà máy điện hạt nhân. Dù vậy, theo ông, cảnh báo không kích và cảnh báo tên lửa vẫn thường xuyên được phát tại các nhà máy, trong khi các chuyên gia IAEA được đưa xuống hầm trú ẩn.

Đại diện Nga nhấn mạnh nghị quyết chỉ nhận được sự ủng hộ của khoảng 1/3 tổng số thành viên IAEA. Theo ông, văn bản này chủ yếu được các nước châu Âu và các quốc gia đồng minh của họ ủng hộ, trong khi Mỹ bỏ phiếu trắng; Nga, Trung Quốc và Iran bỏ phiếu phản đối.