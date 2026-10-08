Nga bác bỏ nguy cơ dịch bệnh sau vụ nữ nhân viên phòng lab tử vong

Theo đó, Cơ quan giám sát y tế của Nga Rospotrebnadzor cho biết không có nguy cơ bùng phát dịch bệnh sau cái chết của một nhân viên phòng thí nghiệm tại Viện Nghiên cứu Chống Dịch hạch ở Siberia. Trong một tuyên bố đưa ra hôm 7/10, Rospotrebnadzor cho biết họ đang dần dỡ bỏ các biện pháp phòng ngừa tại vùng Irkutsk của Nga, nơi đặt phòng thí nghiệm nói trên.

Cơ quan này cho biết thêm rằng công tác giám sát y tế đối với "hơn 90%" những người từng tiếp xúc với nhân viên qua đời đã hoàn tất và không phát hiện mầm bệnh nguy hiểm nào. Cái chết của kỹ thuật viên phòng thí nghiệm làm việc tại Viện Nghiên cứu Chống Dịch hạch Irkutsk ở vùng Siberia thuộc khu vực đông nam nước Nga đã làm dấy lên lo ngại và đồn đoán quốc tế trong những ngày gần đây về nguyên nhân gây bệnh cho cô.

Giới chức Nga đã nỗ lực xoa dịu những lo ngại đó vào hôm 7/10 khi chính quyền nước này cho biết: "Tính đến ngày 7 tháng 10 năm 2026, công tác giám sát y tế đối với hơn 90% số người tiếp xúc đã hoàn tất. Không có vấn đề sức khỏe nào liên quan đến bệnh truyền nhiễm được phát hiện, và kết quả của gần 5.000 xét nghiệm tại phòng thí nghiệm cho thấy không có vi sinh vật gây bệnh nguy hiểm nào".

Trước đó, chính quyền địa phương đã triển khai các biện pháp kiểm soát dịch bệnh tại các bệnh viện ở Irkutsk; động thái này đã làm nảy sinh thắc mắc trong một bộ phận người dân địa phương về việc liệu chính quyền có đang minh bạch thông tin hay không.

Tuy nhiên, bất chấp tuyên bố tích cực từ phía Nga, các chuyên gia y tế toàn cầu vẫn kêu gọi sự thận trọng và yêu cầu Moscow minh bạch hơn nữa. Tổng Giám đốc WHO - Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết vẫn chưa thể thực hiện "đánh giá rủi ro toàn diện" sau cái chết của nhân viên người Nga này. Ông nhấn mạnh rằng "việc chia sẻ thông tin kịp thời, đầy đủ và minh bạch theo các quy định quốc tế là điều cần thiết để làm rõ những báo cáo mâu thuẫn và cho phép đánh giá chính xác các rủi ro tiềm ẩn đối với sức khỏe cộng đồng.

Viện nghiên cứu chống dich hạch - nơi phát sinh vụ việc.

Các chuyên gia của WHO cũng đã cập nhật đánh giá ban đầu khi cho rằng cái chết của nữ nhân viên phòng thí nghiệm gây ra rủi ro "thấp" đối với sức khỏe cộng đồng. Họ cho biết vì người này có thể không tử vong do bệnh dịch hạch thể phổi — một bệnh nhiễm khuẩn có thể lây truyền từ người sang người nhưng không dễ lây lan — nên mức độ rủi ro từ sự việc này hiện chưa thể xác định.

Trong khi đó, Tiến sĩ Maria Van Kerkhove - Giám đốc bộ phận quản lý dịch bệnh và đại dịch của WHO, cho biết tổ chức này đã liên hệ với các đồng nghiệp tại Bộ Y tế Nga và mong đợi nhận được "thêm thông tin giải đáp".

"Chúng tôi đã liên hệ để đặt những câu hỏi rất chi tiết về các xét nghiệm đã được thực hiện cũng như kết quả của những xét nghiệm đó. Đồng thời hỏi về các phân tích bổ sung đang được tiến hành nếu chưa rõ nguyên nhân tử vong, cũng như việc những người có tiếp xúc gần đã bị cách ly hay được theo dõi sức khỏe như thế nào. Thông tin chúng tôi nhận được là không có ca bệnh dịch hạch nào được ghi nhận tại khu vực này và không phát hiện mầm bệnh nào có nguy cơ cao" - bà Van Kerkhove cho biết.

Bà cho biết thêm: "Vì vậy, rõ ràng chúng tôi muốn có thêm thông tin để hiểu rõ những xét nghiệm nào đã được thực hiện, những mầm bệnh nào đã được kiểm tra, và nếu người này không tử vong vì bệnh dịch hạch thì nguyên nhân tử vong là gì?".

Điện Kremlin đã bác bỏ những lo ngại này và khẳng định rằng họ vẫn luôn thông báo cho WHO "theo đúng quy trình đã được thiết lập". Theo Điều lệ Y tế Quốc tế — văn bản được xây dựng nhằm ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh qua biên giới — các quốc gia thành viên WHO có nghĩa vụ thông báo cho tổ chức này về "những sự kiện có thể cấu thành tình trạng khẩn cấp về y tế công cộng gây quan ngại quốc tế".