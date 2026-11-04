Nga bác bỏ nguy cơ chạy đua vũ trang với châu Âu

Phát biểu tại Hội nghị quốc tế Minsk lần thứ tư về An ninh Á-Âu ngày 3/11, Ngoại trưởng Lavrov cảnh báo nguy cơ đối đầu tiếp diễn, đồng thời kêu gọi các nước châu Âu xem xét lại cách tiếp cận trong quan hệ với Moskva.

Ông nhấn mạnh các quốc gia cần “đánh giá tình hình một cách trung thực và thực tế”, cùng nhau khắc phục những sai lầm và hiểu lầm tích tụ, qua đó hướng tới xây dựng một hệ thống bảo đảm an ninh chung thực sự công bằng.

Theo ông Lavrov, các nhà lãnh đạo châu Âu đã công khai đề cập khả năng chạy đua vũ trang với Nga. Năm 2025, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk từng kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) tăng cường năng lực quốc phòng “nhanh hơn và khôn ngoan hơn Nga”, đồng thời mở rộng ngành công nghiệp quốc phòng. Moskva khi đó tuyên bố sẽ không tham gia cuộc chạy đua này.

Ngoại trưởng Nga cũng cáo buộc EU đang trở thành một “khối quân phiệt hiếu chiến”, nhằm vào Nga và Belarus. Theo ông, Brussels tìm cách gạt hai nước này khỏi cấu trúc an ninh châu Âu, đồng thời biến Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) thành công cụ phục vụ chính sách của EU và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Moskva từ lâu yêu cầu có những bảo đảm liên quan đến việc NATO mở rộng và triển khai lực lượng quân sự gần biên giới Nga. Trong khi đó, các nhà lãnh đạo châu Âu cảnh báo nguy cơ Nga tấn công các nước thành viên NATO, song Moskva nhiều lần bác bỏ những nhận định này.

Tuyên bố của ông Lavrov được đưa ra trước thềm vòng đàm phán mới giữa Nga và Ukraine dự kiến diễn ra tại Abu Dhabi vào tuần tới, dưới sự trung gian của Mỹ, theo Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff. Các đại diện châu Âu không được mời tham dự. Trong khi đó, các quan chức Mỹ dự kiến thảo luận riêng với các đồng minh NATO tại Brussels trong tuần này về những bảo đảm an ninh dành cho Kiev.