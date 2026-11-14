Nga bác bỏ cáo buộc đã 'yêu cầu' Phần Lan rời NATO

Theo hãng tin TASS, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 13/11 đã bác bỏ thông tin Nga nêu vấn đề Phần Lan rút khỏi NATO trong các cuộc đàm phán ba bên diễn ra tại Abu Dhabi trong tuần này.

"Tôi không biết về thông tin này. Không có yêu cầu nào như vậy được đưa ra trong các cuộc đàm phán với Mỹ và Ukraine. Chắc chắn vấn đề đó không nằm trong nội dung thảo luận", ông Peskov cho biết.

Trong khi đó, Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo khẳng định ông không nắm được thông tin về đề xuất được cho là do Nga đưa ra. Ngoại trưởng Phần Lan Elina Valtonen sau đó cũng bác bỏ việc Moscow có tiếng nói trong việc quyết định tư cách thành viên NATO của nước này.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Những bình luận trên được đưa ra trong bối cảnh tờ Bild của Đức đưa tin các nhà đàm phán Nga đã đưa ra một số điều kiện "sâu rộng" trong cuộc đàm phán ba bên ở Abu Dhabi, gồm cả yêu cầu Phần Lan rời NATO và từ chối triển khai các căn cứ của liên minh này tại vùng Baltic.

"Phía Nga muốn Phần Lan rời NATO, ngăn chặn khối này thiết lập căn cứ quân sự tại Estonia, Latvia và Lithuania, đồng thời yêu cầu Ukraine không tham gia các liên minh quân sự. Một số điều khoản khác bao gồm phi quân sự hóa các cảng Odessa và Mykolaiv của Ukraine. Đổi lại, Nga sẽ rút vũ khí hạt nhân khỏi Belarus và không triển khai tên lửa tầm trung tại quốc gia này", tờ Bild thông tin.

Hồi cuối tháng 10, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb đã vấp phải một số sự chỉ trích từ châu Âu vì trực tiếp điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông Stubb sau đó giải thích việc lắng nghe quan điểm của lãnh đạo Điện Kremlin là "rất quan trọng" trong việc tìm kiếm một giải pháp cho cuộc xung đột ở Ukraine.