Nga âm thầm gạt bỏ không chỉ tàu Đô đốc Kuznetsov 40 tuổi mà cả Peter Đại đế 37 tuổi

Hải quân Nga đang rơi vào tình cảnh khó khăn trên thực tế đó là buộc phải loại bỏ hai tàu chiến lớn nhất của mình, bao gồm tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov với 40 năm "kinh nghiệm" phục vụ và tàu tuần dương hạt nhân Peter Đại đế đã 37 năm tuổi.

Nhưng điểm mấu chốt là Moskva không chính thức thừa nhận sự thật này. Hiện tại họ buộc phải sử dụng nhiều cách diễn đạt đơn giản hóa trên truyền thông khi đề cập đến số phận tương lai của hạm đội.

Điển hình như hiện nay các phương tiện truyền thông của Nga đang viết rằng "một ủy ban đặc biệt đã kết luận việc sửa chữa là không thích hợp" đối với tàu tuần dương hạt nhân Peter Đại đế thuộc Dự án 1144.2 Orlan.

Báo cáo này được công bố bên lề diễn đàn có tên "330 năm Hạm đội Nga", đã thu hút sự quan tâm lớn từ các chuyên gia phân tích trong và ngoài nước.

Cần lưu ý rằng trước đó vào tháng 8/2025, Hải quân Nga tuyên bố tàu Peter Đại đế vẫn có thể được đưa đi sửa chữa, thay vì "quyết định nguyên tắc" đưa ra vào năm 2023 về việc loại biên tàu tuần dương hạt nhân này.

Đã từng có ý tưởng nâng cấp con tàu, thay vì 20 bệ phóng cho tên lửa P-700 Granit, chiếc tuần dương hạm hạt nhân sẽ được trang bị 80 bệ phóng đa năng cho các loại tên lửa Kalibr, Onyx hoặc Zircon, tương tự những gì diễn ra trên chiếc Đô đốc Nakhimov.

Nhưng có vẻ như tuần dương hạm hạt nhân cỡ lớn Peter Đại đế vẫn sẽ bị tháo dỡ, nhất là khi kể từ năm 2023 nó chưa hề ra khơi và bị neo đậu tại cảng Severodvinsk - căn cứ của Hạm đội phương Bắc.

Tuy nhiên việc tháo dỡ con tàu này sẽ rất phức tạp, liên quan đến xử lý đối với lò phản ứng hạt nhân, không đơn giản như tiến trình với tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov.

Tình hình với tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov cũng là điều cần phải nhắc tới. Vào tháng 7/2025, báo chí Nga đưa tin hàng không mẫu hạm này có thể bị tháo dỡ hoặc bán cho bên khác, nhưng sau đó không có thêm thông tin nào về số phận của nó.

Thay vào đó, mùa hè năm 2026, một báo cáo xuất hiện liên quan đến vụ tham nhũng khi sửa chữa, trong đó các nhà thầu đã dùng vòng bi Trung Quốc thay vì sản phẩm của Nga để tân trang tàu Đô đốc Kuznetsov, gây thiệt hại 300 triệu ruble.

Sự việc trên làm trầm trọng hơn những bê bối liên quan đến con tàu cỡ lớn vốn đã phải nằm cảng cả chục năm kể từ sau lần triển khai đầy tai tiếng tới bờ biển Syria.

Việc thiếu quyết tâm thừa nhận thực tế tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov và tuần dương hạm hạt nhân Peter Đại đế thực chất đã ngừng hoạt động là điều đáng ngạc nhiên.

Sự việc càng gây tranh cãi giữa bối cảnh các cuộc thảo luận trong nước Nga về việc, liệu đã đến lúc họ từ bỏ tàu chiến mặt nước cỡ lớn để tập trung vào tàu ngầm và tàu hộ vệ mang tên lửa hay chưa đang rất quyết liệt.