Trận đấu giữa Santos và Coritiba trên sân Estádio Couto Pereira khép lại với chiến thắng kịch tính dành cho Santos của Neymar. Tuy nhiên, không khí sau tiếng còi mãn cuộc trở nên căng thẳng khi Neymar có màn tranh cãi với các cổ động viên chủ nhà.

Ngay sau khi trận đấu kết thúc, tiền đạo 34 tuổi không lập tức đi vào đường hầm mà quay về phía khán đài, nơi các cổ động viên Coritiba liên tục chế giễu anh. Không giữ được bình tĩnh, ngôi sao người Brazil lớn tiếng đáp trả bằng những lời lẽ gay gắt, khiến tình hình trở nên căng thẳng.

Neymar tức giận trước màn chễ giễu của cổ động viên đối thủ. Ảnh: Ricardo Moreira/Getty Images

"Các người sẽ xuống hạng hai đấy, đồ ngu! Các người phải tôn trọng tao, tôn trọng tao đi, cái đội bóng nhỏ bé chết tiệt!"

Sự việc xảy ra sau một trận đấu giàu quyết liệt, đánh dấu lần đầu Neymar trở lại thi đấu sau khi chấp hành án treo giò hai trận. Cựu tiền đạo Barcelona và Paris Saint-Germain được thi đấu trọn vẹn 90 phút, đồng thời liên tục tham gia vào những pha tranh chấp quyết liệt với tiền vệ Thiago Santos bên phía Coritiba.

Dù không trực tiếp ghi bàn, Neymar vẫn đóng vai trò quan trọng trong chiến thắng của Santos. Ở phút 93, cú sút của anh buộc thủ môn Pedro Rangel phải cản phá. Bóng bật ra đúng vị trí của Gabriel Barbosa và tiền đạo này dễ dàng đưa bóng vào lưới, mang về bàn thắng quyết định cho đội khách.

Chiến thắng quan trọng giúp Santos có 50 điểm, vươn lên vị trí thứ tám trên bảng xếp hạng và tiếp tục nuôi hy vọng giành vé tham dự đấu trường châu lục.

Về mặt cá nhân, Neymar đang có mùa giải tương đối hiệu quả trong màu áo Santos. Sau 28 lần ra sân trên mọi đấu trường, tiền đạo người Brazil đã ghi 10 bàn thắng và đóng góp 8 pha kiến tạo. Tuy nhiên, màn tranh cãi với cổ động viên Coritiba sau trận đấu có thể khiến anh tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý bên ngoài sân cỏ.