Neymar nhận thẻ đỏ vì 'luật Vinicius' gây tranh cãi

Neymar nhận thẻ đỏ sau khi che miệng trong lúc tranh cãi với Rodrigo Nestor ngay trước hiệp hai trận Santos gặp Bahia.

Tình huống xảy ra ngay trước khi hiệp hai bắt đầu. Neymar tiến đến nói chuyện với Rodrigo Nestor, tiền vệ của Bahia, rồi đưa tay che miệng. Nestor lập tức phản ứng và chạy đến khiếu nại với trọng tài.

VAR sau đó yêu cầu trọng tài chính xem lại hình ảnh. Sau khi kiểm tra màn hình, trọng tài rút thẻ đỏ trực tiếp với Neymar vì cho rằng hành vi che miệng khi tranh cãi với đối phương vi phạm quy định được truyền thông Brazil gọi là "luật Vinicius".

Theo AS, mâu thuẫn giữa hai cầu thủ đã xuất hiện từ hiệp một. Trong giờ nghỉ, Nestor trả lời SporTV, cáo buộc Neymar có những hành vi và lời lẽ thiếu tôn trọng mình.

Tiền vệ Bahia kể rằng anh chủ động đến bắt tay, nhưng Neymar lại ném bóng vào người anh. Hai cầu thủ sau đó lời qua tiếng lại.

"Tôi đã phải nghe những lời rất khó chấp nhận. Cha mẹ nuôi dạy tôi rất tốt và tôi luôn biết ơn họ. Tôi sinh ra ở Itaquera, phải trải qua nhiều khó khăn mới có được ngày hôm nay. Tôi tự hào khi khoác áo Bahia. Neymar biết rõ anh ấy đã nói gì với tôi", Nestor chia sẻ.

Cầu thủ Bahia thừa nhận luôn ngưỡng mộ tài năng của Neymar, nhưng không chấp nhận cách hành xử của đàn anh.

"Với tư cách cầu thủ, Neymar là thần tượng của tất cả mọi người. Nhưng hôm nay, anh ấy khiến tôi thất vọng về tư cách con người qua cách nói chuyện. Không ai nên hành xử như vậy", Nestor nói.

Khi phóng viên đề nghị tiết lộ chính xác những lời Neymar sử dụng, Nestor từ chối vì cho rằng nội dung không phù hợp với trẻ em đang theo dõi truyền hình.

Căng thẳng chưa dừng lại khi hai đội trở lại sân chuẩn bị cho hiệp hai. Neymar tiếp tục tìm đến Nestor, che miệng trong lúc nói chuyện và phải nhận thẻ đỏ sau khi trọng tài tham khảo VAR.

Sau trận, ngôi sao 34 tuổi thừa nhận mình có lỗi nhưng cho rằng đối phương phản ứng thái quá. Neymar khẳng định Nestor đã chạy đến khiếu nại với trọng tài ngay cả khi anh chưa kịp nói gì.

Trên sân, Bahia vượt lên dẫn trước nhờ bàn thắng của Luciano Juba. Dù phải chơi thiếu người, Santos vẫn nỗ lực tìm bàn gỡ. Phút 90+3, Luan Peres lập công, giúp đội chủ nhà giữ lại một điểm.

Trận đấu tại Vila Belmiro còn bị ảnh hưởng bởi cơn mưa lớn khiến nhiều khu vực trên mặt sân ngập nước, gây khó khăn cho cầu thủ hai đội trong việc kiểm soát và triển khai bóng. Tuy nhiên, trọng tài vẫn để trận đấu diễn ra đến hết giờ.

Santos hòa Bahia 1-1, nhưng chiếc thẻ đỏ của Neymar trở thành tâm điểm tranh luận. Việc ngôi sao Brazil bị truất quyền thi đấu sau một hành động che miệng, trong khi nội dung cuộc tranh cãi không được công khai, khiến quyết định của trọng tài thu hút sự chú ý đặc biệt.