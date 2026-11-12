Neymar cho đồng đội mới mượn chuyên cơ riêng

“Tôi đặc biệt cảm ơn Neymar vì sự hào phóng và sẵn lòng cho chúng tôi mượn máy bay riêng, giúp gia đình có thể di chuyển trong thời điểm khó khăn này”, tiền đạo Rony viết trên Instagram hôm 9/11.

Lời cảm ơn được cầu thủ Santos gửi đến Neymar sau khi nhận tin cha mình, ông Marigerson Barbosa Carneiro, bị sát hại ở tuổi 72 tại thị trấn Terra Alta, bang Para.

Rony đã được Neymar cho mượn chuyên cơ riêng để về quê nhà chịu tang cha. Ảnh: Reuters.

Theo truyền thông địa phương, ông Marigerson bị đâm bằng dao vào chiều 9/11 và không qua khỏi. Cảnh sát đã bắt giữ một phụ nữ tình nghi liên quan đến vụ án, đồng thời tiếp tục điều tra nguyên nhân.

Bi kịch bất ngờ khiến Rony phải gác lại công việc tại Santos để trở về bên gia đình. Biết hoàn cảnh của đồng đội, Neymar lập tức đề nghị cho mượn chuyên cơ riêng, giúp tiền đạo 31 tuổi cùng người thân nhanh chóng đến Para.

Trong bài đăng kèm bức ảnh chụp cùng cha, Rony không giấu được nỗi đau trước mất mát quá lớn.

“Hôm nay, tôi nhận một trong những tin đau lòng nhất cuộc đời rằng cha tôi đã qua đời. Tôi đón nhận chuyện này với nỗi buồn sâu sắc và trái tim nặng trĩu”, anh chia sẻ.

Dù suy sụp, tiền đạo người Brazil cho biết vẫn cố gắng giữ vững đức tin để vượt qua giai đoạn khó khăn. Anh tin rằng gia đình sẽ tìm được sức mạnh từ sự động viên và chia sẻ của những người xung quanh.

Neymar và Rony đã trở thành đồng đội tại Santos hồi đầu năm 2026. Ảnh: AFP.

Không chỉ Neymar, CLB Santos cũng nhanh chóng hỗ trợ Rony. Ban lãnh đạo và HLV Cuca cho phép anh tạm nghỉ thi đấu, không ấn định thời điểm trở lại để có thể lo hậu sự và ở bên người thân.

“Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến Santos, ban huấn luyện, đặc biệt là HLV Cuca, cùng tất cả những người đã quan tâm, thấu hiểu và chia sẻ với tôi ngay khi biết tin”, Rony bày tỏ.

Khép lại thông điệp xúc động trên mạng xã hội, Rony viết: “Lúc này, điều tôi mong muốn là được ở bên gia đình, tưởng nhớ cha và tìm lại sức mạnh để bước tiếp”.

Neymar và Rony mới trở thành đồng đội tại Santos từ đầu năm 2026, sau khi tiền đạo này gia nhập đội bóng từ Atletico Mineiro.