Neymar bị treo giò hai trận vì che miệng khi tranh cãi với đối thủ

Cơ quan kỷ luật bóng đá Brazil xác định hành động này vi phạm quy định nhằm hạn chế những cuộc đối đầu mà lời nói của cầu thủ không thể được quan sát rõ ràng.

Ngày 28/10, Ủy ban kỷ luật thuộc Tòa án Công lý Thể thao cấp cao Brazil (STJD) quyết định phạt Neymar hai trận vì hành vi xảy ra trong trận Santos hòa Bahia 1-1 hôm 24/10 tại giải vô địch quốc gia Brazil.

Tiền đạo 34 tuổi đã dùng tay che miệng khi nói chuyện với Rodrigo Nestor khiến trọng tài phải xem lại tình huống qua hệ thống trợ lý trọng tài video (VAR) trước khi rút thẻ đỏ.

Ảnh: Reuters

Vụ việc xảy ra ngay trước khi hiệp hai bắt đầu. Neymar và Nestor vốn đã có va chạm trong hiệp một khiến bầu không khí trên sân trở nên căng thẳng.

Khi hai cầu thủ tiếp tục tranh cãi, Neymar đưa tay che miệng. Trọng tài ban đầu không trực tiếp nhận ra hành động này, nhưng được tổ VAR thông báo và đến màn hình xem lại tình huống.

Sau khi xem video, trọng tài quyết định truất quyền thi đấu của Neymar theo quy định được truyền thông Brazil gọi là “Luật Vini Jr.”.

Quy định này được nhắc đến trong bối cảnh các cầu thủ cần tránh che miệng khi đối đầu hoặc trao đổi căng thẳng với đối thủ, nhằm hạn chế việc che giấu những phát ngôn có thể mang tính xúc phạm hoặc phân biệt chủng tộc.

Ảnh: Reuters

Sau khi rời sân, Neymar thừa nhận mình đã sai khi che miệng, nhưng phản đối quyết định truất quyền thi đấu. Anh cho rằng, mình chưa nói điều gì như đối thủ ám chỉ. Trong khi đó, Nestor cho biết cuộc tranh cãi khiến anh cảm thấy bị thiếu tôn trọng.

Án phạt mới đồng nghĩa Neymar sẽ tiếp tục vắng mặt trong các trận đấu sắp tới của Santos. Ngoài hai trận bị treo giò do quyết định kỷ luật, anh còn chịu những hệ quả khác từ thẻ phạt trong trận gặp Bahia. Theo Reuters, tổng cộng Neymar dự kiến bỏ lỡ ba trận kế tiếp của đội bóng, trong đó có cuộc đối đầu Palmeiras hôm 28/10.

Neymar và Santos có thể kháng cáo án treo giò hai trận. Tuy nhiên, vụ việc tiếp tục thu hút sự chú ý bởi nó cho thấy các cơ quan bóng đá Brazil đang áp dụng nghiêm những quy định liên quan đến hành vi của cầu thủ trong các cuộc tranh cãi trên sân.