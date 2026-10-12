NexPhone lùi lịch ra mắt sang năm 2027: Thách thức phần cứng của smartphone chạy 3 hệ điều hành

NexPhone, dự án smartphone đa nền tảng từng thu hút sự chú ý của giới công nghệ khi công bố khả năng vận hành đồng thời ba hệ điều hành Android, Linux và Windows 11, vừa chính thức thông báo hoãn thời điểm xuất xưởng đến tháng 3/2027. Quyết định lùi lịch giao hàng bắt nguồn từ các sự cố kỹ thuật phần cứng liên quan đến thiết kế bảng mạch anten cùng tác động tiêu cực từ thị trường linh kiện quốc tế.

Rào cản phần cứng từ lỗi nhiễu anten và biến động nguồn cung RAM

Theo thông báo từ nhóm kỹ sư phát triển NexPhone, nguyên nhân trực tiếp dẫn tới sự chậm trễ này là hiện tượng nhiễu sóng anten. Khi tích hợp nhiều thành phần linh kiện phức tạp trong một khung máy điện thoại nhỏ gọn, hệ thống anten đã không đạt được các tiêu chuẩn kỹ thuật phát sóng như mong đợi. Đội ngũ sản xuất buộc phải thiết kế lại hoàn toàn cấu trúc anten, điều chỉnh bảng mạch in (PCB) và chế tạo các phiên bản thử nghiệm mới để kiểm tra chất lượng hoàn thiện.

NexPhone có thể chạy 3 hệ điều hành là Android, Linux và Windows

Bên cạnh thách thức nội bộ, dự án còn chịu ảnh hưởng trực tiếp từ đợt khủng hoảng linh kiện nhớ RAM trên phạm vi toàn cầu. Làn sóng đầu tư mạnh mẽ vào các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI) đã khiến lượng lớn chip nhớ bị thu mua với khối lượng đột biến. Tình trạng khan hiếm nguồn cung diện rộng này không chỉ kéo dài thời gian chờ linh kiện mà còn đẩy giá thành bộ nhớ RAM tăng vọt, gây áp lực lớn lên chi phí sản xuất phần cứng của NexPhone.

Cải tiến môi trường phần mềm với Android 17 và Desktop Mode

Dù lịch trình phần cứng bị gián đoạn, mảng nghiên cứu phần mềm của dự án lại ghi nhận nhiều bước tiến đáng kể. NexPhone đã chuyển đổi nền tảng cơ sở từ Android 16 sang phiên bản Android 17 mới hơn. Nhờ đó, giao diện desktop mode trên máy được bổ sung nhiều công cụ hỗ trợ người dùng làm việc tương tự một chiếc máy tính cá nhân thực thụ.

NexPhone bị hoãn giao hàng cho đến đầu năm sau

Cụ thể, hệ thống desktop mode mới mang đến các nâng cấp tiện ích bao gồm:

Quản lý màn hình chính: Cho phép lưu trữ trực tiếp các tệp tin và thư mục dữ liệu trên màn hình làm việc, thay vì chỉ tạo biểu tượng lối tắt (shortcut).

Thùng rác tích hợp: Cung cấp tính năng khôi phục hoặc xóa dữ liệu có kiểm soát.

Trình quản lý tệp hai ngăn: Hỗ trợ chế độ xem song song (dual-pane view), giúp việc điều hướng và sao chép dữ liệu giữa thư mục nguồn và thư mục đích diễn ra trực quan, nhanh chóng.

Tiến độ tối ưu hệ điều hành Windows 11 và Debian Linux

Về khả năng hỗ trợ các nền tảng máy tính bàn truyền thống, đội ngũ phát triển vẫn tiếp tục xây dựng hệ thống trình điều khiển (driver) tương thích riêng cho Windows 11. Đồng thời, phân vùng hệ điều hành Debian Linux hoạt động trong môi trường Android cũng đang được tinh chỉnh nhằm đảm bảo hiệu năng và tính ổn định khi vận hành tác vụ nặng.

Việc phát triển một thiết bị di động có khả năng chạy cùng lúc ba môi trường hệ điều hành độc lập là bài toán kỹ thuật phức tạp, đòi hỏi sự đồng bộ khắt khe giữa phần cứng và phần mềm. Do đó, việc dời ngày giao hàng đến đầu năm 2027 được xem là bước đi cần thiết nhằm giúp nhà sản xuất hoàn thiện sản phẩm trước khi chính thức đưa thiết bị ra thị trường thương mại.