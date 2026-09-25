NEWORLD là chương trình kết hợp âm nhạc với hình ảnh và ánh sáng do nghệ sĩ, nhà sản xuất người Hy Lạp ARGY xây dựng. Tại TP Hồ Chí Minh, chương trình dự kiến đón khoảng 4.000 khán giả.

Theo đơn vị tổ chức Dance with ELAN, sân khấu sẽ sử dụng hệ thống âm thanh cùng công nghệ trình chiếu 3D mapping gắn với không gian kiến trúc Dinh Độc Lập. Đây là lần đầu đơn vị đưa công nghệ này vào một chương trình thuộc chuỗi NEWORLD.

ARGY được biết đến với dòng melodic house và techno, từng biểu diễn tại các lễ hội âm nhạc như Tomorrowland, Ultra Music Festival và EDC. Xuất hiện cùng anh là Adam Beyer, nghệ sĩ người Thụy Điển gắn bó với dòng techno và là người sáng lập hãng thu âm Drumcode Records năm 1996. Hai nghệ sĩ sẽ mang đến những sắc thái khác nhau của nhạc điện tử trong cùng một đêm diễn.

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﻿ NEWORLD đưa nhạc điện tử quốc tế đến Dinh Độc Lập vào ngày 2/10.

Theo ban tổ chức, địa điểm tổ chức là yếu tố khiến chặng diễn tại TP Hồ Chí Minh được chú ý. Dinh Độc Lập là di tích quốc gia đặc biệt, gắn với những dấu mốc quan trọng của lịch sử Việt Nam. Do đó, việc đưa một chương trình âm nhạc quốc tế đến không gian này nhằm mang lại trải nghiệm cho khán giả với đặc trưng của địa điểm, thay vì chỉ tập trung vào sân khấu và nghệ sĩ.

NEWORLD bắt nguồn từ album New World phát hành năm 2024 của ARGY, sau đó được phát triển thành chuỗi chương trình kết hợp âm thanh và hình ảnh. Chương trình mở cổng từ 16 giờ và dành cho khán giả từ 18 tuổi trở lên.