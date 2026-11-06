NewJeans nhận cú sốc khi cả 54 đơn đăng ký thương hiệu NJZ đều bị từ chối

Từng được kỳ vọng trở thành cái tên mới giúp NewJeans tiếp tục con đường hoạt động độc lập giữa lúc xảy ra tranh chấp với ADOR, NJZ nay lại đứng trước kết cục không như mong đợi. Toàn bộ 54 đơn đăng ký thương hiệu liên quan đến tên gọi này do 5 thành viên cùng nộp đã bị cơ quan chức năng Hàn Quốc từ chối.

Ngày 4/11, truyền thông Hàn Quốc đưa tin cả 54 đơn đăng ký nhãn hiệu liên quan đến NJZ do Minji, Hanni, Danielle, Haerin và Hyein cùng đứng tên đều đã nhận quyết định từ chối đăng ký. Đây được xem là một đòn giáng mạnh vào nỗ lực xây dựng danh tính mới của 5 nữ thần tượng sau những biến động pháp lý kéo dài với công ty quản lý ADOR.

Theo thông tin được công bố, các đơn đăng ký bị từ chối trong ba đợt. Cụ thể, 14 đơn bị bác bỏ vào ngày 4/10, tiếp đó là 20 đơn vào ngày 14/10 và 20 đơn còn lại vào ngày 3/11. Như vậy, toàn bộ hồ sơ liên quan đến NJZ đều không thể hoàn tất thủ tục đăng ký thương hiệu như mong muốn của các thành viên.

Trước đó, cái tên NJZ lần đầu được 5 thành viên công bố vào ngày 7/2/2025, trong thời điểm tranh chấp hợp đồng độc quyền với ADOR đang diễn ra căng thẳng. Khi ấy, nhóm tuyên bố sẽ sử dụng danh tính mới để hướng tới các hoạt động độc lập, thay vì tiếp tục xuất hiện dưới tên NewJeans.

Trong cuộc phỏng vấn với CNN vào thời điểm đó, Hanni từng chia sẻ rằng việc đổi tên nhằm biến giai đoạn khó khăn thành một khoảng thời gian thú vị và tích cực hơn. Động thái này cho thấy kỳ vọng của các thành viên về một khởi đầu mới, bất chấp những bất ổn trong sự nghiệp.

Đáng chú ý, thủ tục đăng ký thương hiệu NJZ thực tế đã được tiến hành trước khi cái tên này chính thức xuất hiện trước công chúng một ngày. Ngày 6/2/2025, cả 5 thành viên cùng nộp đơn đăng ký NJZ, bao gồm 18 nhóm hàng hóa và dịch vụ khác nhau.

Tuy nhiên, mối liên hệ giữa NJZ và tên gọi NewJeans cũ lại trở thành một trong những vấn đề khiến hồ sơ gặp trở ngại. Trong thông báo yêu cầu đưa ra ý kiến đối với một đơn đăng ký nhãn hiệu chữ NJZ ngày 5/6, cơ quan sở hữu trí tuệ Hàn Quốc cho rằng tên gọi mới có sự tương đồng với thương hiệu New Jeans do ADOR sử dụng hoặc đang chuẩn bị sử dụng.

Cơ quan này nhận định 5 người nộp đơn từng có quan hệ hợp đồng hoặc quan hệ lao động với ADOR. Việc đăng ký một thương hiệu tương tự New Jeans cho những nhóm hàng hóa, dịch vụ giống hoặc tương tự có thể bị xem là hành vi trái với nguyên tắc thiện chí trong quan hệ hợp đồng. Đây cũng là cơ sở được đưa ra để từ chối cấp đăng ký.

Không chỉ các thành viên NewJeans, một cá nhân khác cũng nhanh chóng nộp đơn đăng ký những tên gọi liên quan ngay sau khi NJZ được công bố. Cụ thể, người này đăng ký nhãn hiệu NJZ vào ngày 10/2/2025 và NJZ (New Journey Zone) vào ngày 12/2/2025. Mỗi hồ sơ đều bao gồm 12 nhóm hàng hóa và dịch vụ.

Diễn biến mới càng khiến tương lai của cái tên NJZ trở nên khó đoán, nhất là khi tình hình của 5 thành viên hiện không còn giống thời điểm họ cùng tuyên bố hoạt động độc lập. Theo truyền thông Hàn Quốc, Minji, Hanni, Haerin và Hyein đã quay trở lại HYBE và ADOR, trong khi Danielle là trường hợp ngoại lệ.

Danielle được thông báo chấm dứt hợp đồng độc quyền vào tháng 12/2025 và hiện tiếp tục theo đuổi vụ kiện đòi bồi thường thiệt hại với ADOR.

Từ một cái tên từng được 5 thành viên đặt nhiều kỳ vọng, NJZ giờ đây lại trở thành dự án chưa thể đi đến kết quả như mong đợi. Việc cả 54 đơn đăng ký thương hiệu đồng loạt bị từ chối không chỉ khép lại nỗ lực pháp lý nhằm bảo vệ tên gọi mới, mà còn một lần nữa cho thấy những hệ lụy phức tạp từ cuộc tranh chấp giữa NewJeans và ADOR. Sau tất cả, hành trình tìm kiếm một danh tính mới của nhóm vẫn chưa có được cái kết trọn vẹn.