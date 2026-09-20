Newcastle giải mã hiện tượng Premier League

Newcastle có chiến thắng thuyết phục trước Hull City.

Hull City bước vào trận đấu với vị trí thứ 5 cùng thành tích bất bại sau 4 vòng, gồm 2 chiến thắng và 2 trận hòa. Tuy nhiên, chuyến làm khách trước Newcastle nhanh chóng trở thành thử thách quá lớn đối với đội bóng tân binh này.

Newcastle chỉ mất 3 phút để tạo khác biệt. Joe Willock xuất hiện đúng lúc và dứt điểm mở tỷ số, giúp đội chủ nhà sớm chiếm lợi thế. Chưa kịp ổn định đội hình, Hull City tiếp tục nhận thêm gáo nước lạnh. Phút thứ 7, Harvey Barnes kiến tạo để Lewis Hall dứt điểm chính xác, nâng tỷ số lên 2-0.

Newcastle hoàn toàn áp đảo trong những phút đầu và có thời điểm kiểm soát bóng lên tới 89%. Hai bàn thua sớm buộc Hull City phải thay đổi cách tiếp cận sau giờ nghỉ. Newcastle vẫn giữ quyền kiểm soát nhưng đội khách bắt đầu tạo được nhiều khoảng trống hơn trong hiệp hai.

Phút 67, Hull City thắp lại hy vọng với bàn rút ngắn cách biệt. Mohamed Belloumi thực hiện đường chuyền thuận lợi để Mohamed Ali Cho dứt điểm gọn gàng, đưa tỷ số xuống còn 1-2.

Bàn thắng giúp đội khách chơi tự tin hơn. Hull City liên tục đẩy cao đội hình trong những phút cuối và thậm chí có số lần dứt điểm nhỉnh hơn Newcastle. Càng về cuối trận, đội khách miệt mài tìm bàn gỡ trong khi Newcastle chủ động giảm nhịp độ, ưu tiên bảo toàn tỷ số thay vì mạo hiểm tấn công.

Thế trận chặt chẽ khiến Hull City không thể tìm được bàn thắng thứ hai. Newcastle khép lại trận đấu với chiến thắng 2-1, qua đó giải mã thành công hiện tượng của những vòng đầu Premier League.