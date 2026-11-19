Theo phóng viên TTXVN tại châu Đại Dương, New Zealand đang triển khai hệ thống xác minh độ tuổi bằng phương thức kỹ thuật số tại các cửa hàng, quán bar và câu lạc bộ, cho phép khách hàng sử dụng thông tin xác thực lưu trên điện thoại thông minh để chứng minh mình đã đủ tuổi theo quy định mà không cần xuất trình giấy tờ tùy thân.

Người dân xếp hàng vào siêu thị tại Wellington, New Zealand. Ảnh: THX/ TTXVN

Hệ thống này được tích hợp trong các thiết bị thanh toán Eftpos do tập đoàn công nghệ đa quốc gia Verifone cung cấp. Hiện khoảng 90.000 thiết bị của hãng trên toàn New Zealand đã có thể kết nối với ví điện tử của chính phủ (Govt.nz) để xác minh độ tuổi khách hàng. Bà Kristy Gregory, đại diện Verifone, cho biết hệ thống chỉ gửi yêu cầu xác nhận khách hàng có đủ độ tuổi hợp pháp hay không và nhận lại câu trả lời có hoặc không, không thu thập thêm thông tin cá nhân. Theo bà, giải pháp này giúp các cơ sở kinh doanh giảm gian lận, tăng cường an ninh, đồng thời giúp người tiêu dùng không cần mang theo thẻ vật lý.

Kiwi Access là một trong những đơn vị đầu tiên cung cấp thông tin xác thực kỹ thuật số cho hệ thống mới. Trước đây, đơn vị này chủ yếu phát hành thẻ vật lý dành cho người từ 18 tuổi trở lên. Trong nhiều năm qua, Kiwi Access đã tham gia thử nghiệm công nghệ định danh kỹ thuật số cùng Chính phủ New Zealand và tập đoàn công nghệ Nhật Bản NEC. Đại diện NEC Steven Graham đánh giá, quá trình hợp tác này cho thấy New Zealand đã xây dựng được nền tảng cần thiết để phát triển một hệ sinh thái định danh kỹ thuật số đáng tin cậy và đang đi đầu thế giới trong lĩnh vực này.

Theo hệ thống mới, người dùng xác thực danh tính bằng công nghệ sinh trắc học khuôn mặt thông qua Govt.nz trên điện thoại. Khi giao dịch, hệ thống chỉ cung cấp thông tin cần thiết, chẳng hạn xác nhận người dùng đã đủ 18 tuổi, thay vì tiết lộ toàn bộ thông tin cá nhân như khi xuất trình giấy phép lái xe hoặc hộ chiếu. Bà Gregory nhấn mạnh việc sử dụng ứng dụng và lưu thông tin xác thực hoàn toàn tùy thuộc lựa chọn của người dùng. Theo đó, khách hàng không bắt buộc phải tải ứng dụng hoặc lưu thông tin này trên điện thoại, nhưng việc sử dụng sẽ giúp quá trình xác minh tại điểm bán hàng nhanh hơn.

Trước những lo ngại về an ninh mạng, bà Gregory cho biết chính phủ sẽ chịu trách nhiệm bảo đảm an ninh cho ứng dụng, còn Verifone đảm nhiệm khâu tiếp nhận thông tin xác thực. Theo bà, mạng lưới của hãng xử lý khoảng 700 triệu giao dịch mỗi năm tại New Zealand và được thiết kế để duy trì tính ổn định, an toàn.

Verifone gần đây còn giới thiệu các thiết bị thanh toán có khả năng nhận diện lòng bàn tay hoặc khuôn mặt. Tuy nhiên, theo công ty, để triển khai hình thức thanh toán này, các nhà bán lẻ sẽ cần sử dụng phần mềm của bên thứ ba đáng tin cậy. Dịch vụ dự kiến bắt đầu được cung cấp từ năm 2027.