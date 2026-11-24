Điểm lịch sử U17 Việt Nam

Trang bóng đá New Zealand Friends of Football (FOF) chọn bàn gỡ ở phút bù giờ để mở đầu bài tường thuật trận hòa 3-3 tại U17 World Cup 2026.

Trang tin được thành lập bởi Brian Turner - cựu tuyển thủ New Zealand từng dự World Cup - nhấn mạnh đội nhà đã 3 lần dẫn trước và vẫn còn cơ hội giành lại chiến thắng sau cú đánh đầu của Trương Nguyễn Duy Khang, khi Joe McIntyre sút trúng cột dọc ngay sau đó.

U17 Việt Nam có trận đấu quả cảm. Ảnh: M.A

U17 Việt Nam bắt đầu cuộc rượt đuổi bằng cú đá phạt trực tiếp của Chu Nguyễn Ngọc Lực ở phút 49. Sau đó, chính Ngọc Lực kiến tạo để Lê Trọng Đại Nhân gỡ hòa 2-2, với bàn thắng được công nhận sau khi trọng tài xem lại video.

Ở phút bù giờ thứ 2, Duy Khang lao người đánh đầu khi bóng bật ra trong vòng cấm, đem về điểm số đầu tiên của Việt Nam tại U17 World Cup.

“Bàn thắng muộn của U17 Việt Nam đã ngăn cản U17 New Zealand giành chiến thắng đầu tiên tại giải U17 thế giới 2026”, FOF viết.

FOF tiếp: “Duy Khang đã gỡ hòa bằng một pha đánh đầu hiểm hóc ở phút bù giờ, qua đó ngăn cản đội tuyển U17 New Zealand giành chiến thắng.

U17 New Zealand suýt chút nữa đã giành chiến thắng khi Joe McIntyre sút trúng cột dọc ngay sau đó”.

Đội trưởng Ethan Dyer, người ghi bàn nâng tỷ số lên 3-2 ở phút 66, thừa nhận tiếc nuối vì không giành được 3 điểm trong một trận đấu liên tục đổi chiều.

Dyer gọi đây là trận “sống còn” với U17 New Zealand, đội đã thua Mali 0-3 ở lượt mở màn và cần có điểm để duy trì cơ hội đi tiếp. “Trận đấu có nhiều thăng trầm, một thế trận hỗn loạn”, cầu thủ này nhấn mạnh.

Nỗi đau phút chót của U17 New Zealand

Liên đoàn Bóng đá châu Đại Dương (OFC) mô tả kết cục là “nỗi đau phút chót” của U17 New Zealand trong màn rượt đuổi 6 bàn.

“Nỗi đau phút chót dành cho U17 New Zealand trong trận cầu rượt đuổi 6 bàn thắng trước U17 Việt Nam”, OFC viết.

Màn ăn mừng mang phong cách Yamal và Raphinha. Ảnh: M.A

OFC đề cập thế trận: “Sau khi chỉ tung ra được 4 cú sút ở trận mở màn gặp Mali, U17 New Zealand đã mang đến màn trình diễn tấn công khởi sắc hơn khi có tới 13 pha dứt điểm về phía khung thành, so với 10 lần của U17 Việt Nam”.

Dù cải thiện sức tấn công, đại diện châu Đại Dương vẫn phải chờ chiến thắng đầu tiên tại World Cup U17 kể từ năm 2019.

“Đội tuyển trẻ New Zealand (Junior All Whites) đã 3 lần vươn lên dẫn trước, nhưng cả ba lần đều bị đối thủ san bằng cách biệt, và cuối cùng đành chấp nhận chia điểm ở lượt trận thứ hai vòng bảng”, OFC tiếp tục.

Sau hai lượt, Việt Nam và New Zealand cùng có 1 điểm. Thầy trò Cristiano Roland đứng thứ ba bảng G nhờ hiệu số tốt hơn, và sẽ gặp đội đầu bảng Mali ở lượt cuối.

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