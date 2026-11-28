Tòa nhà Quốc hội New Zealand tại thủ đô Wellington, ngày 27/11/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Theo Ủy ban Bầu cử New Zealand, đảng Quốc gia của ông Christopher Luxon giành 40 ghế, trong khi hai đối tác liên minh là đảng ACT New Zealand và đảng New Zealand Trước tiên lần lượt giành được 13 và 12 ghế. Tổng cộng, liên minh này chỉ có 65 ghế, thiếu một ghế để duy trì thế đa số tại Quốc hội.

Trong khi đó, đảng Cơ hội giành được 7 ghế và lần đầu có đại diện tại Quốc hội. Lãnh đạo đảng Cơ hội cho biết sẵn sàng đàm phán với đảng Quốc gia, song không loại trừ các phương án hợp tác khác. Tiến trình thương lượng được dự báo đối mặt thách thức do những khác biệt về chính sách giữa các bên liên quan vấn đề môi trường, đánh bắt thủy sản, cạnh tranh và đầu tư công.

Trong thời gian đàm phán, Chính phủ đương nhiệm vẫn tiếp tục điều hành đất nước. Nếu các bên không đạt thỏa thuận, khả năng tổ chức tổng tuyển cử sớm có thể được tính đến. Phát biểu với báo giới, Thủ tướng Christopher Luxon nhấn mạnh, New Zealand cần một chính phủ ổn định, có khả năng phối hợp và duy trì hoạt động suốt nhiệm kỳ.