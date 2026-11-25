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Trong báo cáo mới công bố, Trung tâm An ninh mạng Quốc gia New Zealand (NCSC) cho biết đã ghi nhận khoảng 1.700 vụ việc an ninh mạng trong quý 3/2026, tăng khoảng 600 vụ so với quý trước và là mức cao nhất kể từ quý 3/2024.

Thiệt hại tài chính trực tiếp được báo cáo lên tới 5,9 triệu NZD (khoảng 3,2 triệu USD), cao hơn gấp đôi mức 2,7 triệu NZD của quý trước. NCSC cho rằng sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) thế hệ tiên tiến đang làm gia tăng các mối đe dọa mạng, giúp tin tặc phát hiện và khai thác lỗ hổng bảo mật nhanh hơn.

Phó Giám đốc NCSC Catriona Robinson cho biết số vụ việc có khả năng ảnh hưởng đến an ninh quốc gia đã tăng gần gấp đôi, trong đó khoảng 180 vụ cần hỗ trợ kỹ thuật chuyên sâu. Những hình thức phổ biến nhất vẫn là lừa đảo trực tuyến nhằm đánh cắp thông tin đăng nhập, tiếp đến là các vụ gian lận.

NCSC cũng ghi nhận 94 vụ tin tặc sử dụng máy chủ điều khiển từ xa để duy trì kết nối với hệ thống đã xâm nhập, qua đó thực hiện các hành vi như phát lệnh, cài thêm mã độc hoặc lấy cắp dữ liệu. Đáng chú ý, số vụ việc trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo tăng từ 13 lên 43 vụ.

Theo bà Robinson, một trường hợp tấn công được xếp vào nhóm đặc biệt nghiêm trọng trong báo cáo là vụ tin tặc xâm nhập hệ thống của công ty công nghệ Zenith Technology (ZenTech), đánh cắp dữ liệu y tế của bệnh nhân tại Đảo Nam. Bà khuyến cáo các doanh nghiệp và tổ chức không nên trả tiền chuộc khi bị tấn công bằng mã độc tống tiền, bởi việc trả tiền không bảo đảm tin tặc sẽ khôi phục dữ liệu hoặc giữ lời hứa. Đồng thời, hành động này còn khuyến khích tội phạm tiếp tục hoạt động.

Theo nghiên cứu quốc tế gần đây được bà dẫn lại, ít nhất 20% nạn nhân của các vụ tấn công bằng mã độc tống tiền đã từ chối trả tiền chuộc, buộc các nhóm tội phạm phải thay đổi cách thức hoạt động.

NCSC kêu gọi cá nhân, doanh nghiệp và các tổ chức rà soát hệ thống bảo mật, củng cố những biện pháp phòng vệ cơ bản và cảnh giác trước các hình thức tấn công ngày càng tinh vi. Bà Robinson cũng cho biết không có dấu hiệu cho thấy tin tặc đã tiến hành hoạt động tấn công trong thời gian diễn ra cuộc tổng tuyển cử gần đây tại New Zealand./.