New Zealand đăng cai diễn tập an ninh hàng hải đa quốc gia tại châu Á - Thái Bình Dương

New Zealand sẽ đăng cai cuộc diễn tập đa quốc gia Maru 2026 tại thành phố Auckland từ ngày 16-18/11. (Nguồn: Getty Images)

Sự kiện diễn ra tại thành phố Auckland, nhằm tăng cường năng lực ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép vũ khí hủy diệt hàng loạt trên biển.

Chương trình diễn tập bao gồm các phiên báo cáo chuyên đề của chuyên gia, diễn tập sa bàn, thực hành chặn bắt tàu trên vùng biển cảng Auckland và trình diễn năng lực ứng phó sự cố tại cảng Auckland.

Tham gia cuộc diễn tập năm nay có một tàu tuần duyên Mỹ cùng các tàu và nhân sự thuộc Hải quân Hoàng gia New Zealand. Các tàu tham gia sẽ hiện diện tại cảng Auckland từ ngày 13-20/11.

Hoạt động này nằm trong khuôn khổ Sáng kiến An ninh chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (PSI), một cơ chế hợp tác tự nguyện gồm 116 quốc gia, nhằm ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép vũ khí hạt nhân, hóa học, sinh học, cùng các loại tên lửa và công nghệ liên quan trên toàn cầu.

Các nhóm quốc gia thành viên luân phiên đăng cai những hoạt động hợp tác cấp khu vực. New Zealand từng tổ chức sự kiện dành cho khu vực châu Á - Thái Bình Dương vào năm 2015.

Cuộc diễn tập Maru 2026 do Bộ Ngoại giao và Thương mại New Zealand chủ trì, phối hợp với Lực lượng Phòng vệ, Cơ quan Hải quan và Cơ quan Hàng hải nước này tổ chức.

Theo Bộ Ngoại giao và Thương mại New Zealand, hoạt động diễn tập tạo cơ hội để các quốc gia tăng cường hợp tác an ninh hàng hải, đồng thời nâng cao năng lực phối hợp ứng phó với hoạt động vận chuyển trái phép vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Thông qua việc thống nhất quy trình và huấn luyện thường xuyên, các quốc gia và cơ quan chức năng có thể nâng cao hiệu quả phối hợp khi xử lý những thách thức an ninh trong môi trường hàng hải phức tạp.

(tổng hợp)