New Zealand có thể mất nhiều tuần để lập chính phủ mới

LTS: Thời gian qua, các thế lực thù địch biến mạng xã hội trở thành môi trường chính để gia tăng các hoạt động chống phá. Một trong những chiêu bài đáng chú ý gần đây là lợi dụng đấu tố cực đoan để lôi kéo, kích động một bộ phận cộng đồng mạng chống phá Đảng, Nhà nước. Do đó, cần nhận diện rõ bản chất của chiêu bài đấu tố cực đoan, đánh giá những tác động của nó và có những giải pháp để phòng, chống âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch qua chiêu bài nguy hiểm này.