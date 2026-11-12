New York tổ chức cứu hộ quy mô lớn sau vụ sập tòa nhà

Ảnh chụp màn hình video người dân ghi lại tại hiện trường cứu hộ vụ sập nhà ở New York ngày 11/11.

Theo truyền thông Mỹ, ngày 11/11, ít nhất 1 người thiệt mạng và 12 người bị thương, trong đó 6 người nguy kịch, sau khi một tòa nhà 3 tầng có chức năng kết hợp nhà ở và kinh doanh bị sập tại quận Brooklyn vào chiều cùng ngày.

Tòa nhà bị sập vào khoảng 16h tại Flatbush, khu dân cư nằm ở trung tâm Brooklyn, nơi cộng đồng người da màu và người gốc Caribe chiếm đa số.

Chỉ trong vòng một giờ sau khi xảy ra vụ sập, ánh sáng ban ngày yếu dần buộc các nhân viên cứu hỏa và lực lượng cứu hộ phải sử dụng đèn pin để tìm kiếm nạn nhân.

Theo một quan chức sở cứu hỏa, đến 19h (giờ địa phương), khoảng 250 nhân viên cứu hỏa và nhân viên dịch vụ y tế khẩn cấp đã được triển khai tại hiện trường.

Một quan chức Sở Cảnh sát New York (NYPD) cho biết, lực lượng cứu hộ chưa xác định được chính xác có bao nhiêu người mắc kẹt hoặc mất tích trong đống đổ nát, song nhận định con số này có thể lên tới vài người.

Nghị viên Hội đồng thành phố New York Farah N. Louis nói rằng trong số những người bị thương có ít nhất một trẻ em.

Theo một quan chức sở cứu hỏa, tầng trệt của tòa nhà có một cửa hàng và ít nhất một căn hộ nằm ở tầng trên. Công trình đổ sập xuống một khu vực đang thi công bên cạnh. Hiện chưa rõ có bao nhiêu công nhân xây dựng có mặt tại công trường vào thời điểm xảy ra vụ việc.

Thị trưởng New York Zohran Mamdani cho biết các lực lượng ứng cứu đang khẩn trương bảo đảm an toàn tại hiện trường và hỗ trợ người dân New York. Ông kêu gọi người dân cùng hướng sự quan tâm và chia sẻ với những người hàng xóm cũng như các thành viên trong cộng đồng bị ảnh hưởng khi hoạt động ứng cứu khẩn cấp vẫn đang tiếp diễn.

Sở Xây dựng thành phố New York đã cử lực lượng đến hiện trường để điều tra vụ việc.

Theo Hạ nghị sĩ bang New York Rodneyse Bichotte Hermelyn, khu đất này đã bị bỏ trống trong một thời gian dài. Trước đây, nơi đây từng là cơ sở chăm sóc ban ngày dành cho người cao tuổi. Chủ đầu tư đang chờ cấp phép xây dựng nhà ở giá rẻ. Hiện chưa rõ nguyên nhân khiến tòa nhà đổ sập, song bà Hermelyn nhận định công trình có thể đã bị bỏ mặc trong thời gian dài.

Theo hồ sơ của thành phố, hồi tháng 4, một nhà thầu phá dỡ đã bị lập biên bản vi phạm vì tiếp tục thực hiện công việc phá dỡ trái phép tại khu đất này, bất chấp lệnh đình chỉ của Sở Xây dựng. Vi phạm được giải quyết vào tháng 10 và nhà thầu đã nộp khoản tiền phạt 10.000 USD.

Video tại hiện trường cho thấy các nhân viên cứu hỏa đưa nhiều người ra khỏi đống đổ nát, đặt các nạn nhân lên cáng và khiêng họ lên những chiếc thang để đưa ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Lực lượng cứu hỏa đã đưa được một nạn nhân ra ngoài sau khi khoan một lỗ xuyên qua đống đổ nát. Sau khi nạn nhân được giải cứu, các nhân viên cứu hộ xếp thành hàng, phối hợp chuyển người này đến xe cứu thương.

Các nhân viên ứng cứu tập trung quanh khu vực trung tâm của công trình bị sập. Lực lượng cứu hỏa cũng giải cứu một phụ nữ mang thai khỏi đống đổ nát và đưa lên xe cứu thương.

Lực lượng ứng cứu đã triển khai thiết bị bay không người lái (UAV) hỗ trợ tìm kiếm, đồng thời sử dụng đèn pin khi trời dần tối.

Khi mặt trời lặn, hàng chục nhân viên cứu hỏa tiếp tục đào bới đống đổ nát và tìm kiếm nạn nhân.

Đám đông lớn tập trung trên vỉa hè phía sau hàng rào dây cảnh báo màu vàng để theo dõi hoạt động cứu hộ và dùng điện thoại ghi lại hiện trường. Các xe ứng cứu khẩn cấp bật đèn cảnh báo nối hàng dọc con phố.

Người dân tại các tòa nhà lân cận cũng đứng trên mái nhà để quan sát khu vực xảy ra vụ sập.

Cơ quan Quản lý tình trạng khẩn cấp thành phố New York đã thiết lập một trung tâm hỗ trợ của Hội Chữ thập đỏ dành cho những cư dân Flatbush bị ảnh hưởng bởi vụ việc.