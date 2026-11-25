Ảnh: NYT.

100 cuốn nghe có vẻ nhiều, nhưng theo New York Times, các biên tập viên của chuyên trang Book Review đều phải rất vất vả để chọn lọc danh sách tác phẩm hư cấu và phi hư cấu nổi bật nhất năm xuống còn con số đó.

Danh sách 100 tác phẩm được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái, trải rộng từ tiểu thuyết đến sách lịch sử, khoa học, du ký và điều tra tội phạm. Những tác giả góp mặt gồm Marlon James với The Disappearers, Min Jin Lee với American Hagwon, Colson Whitehead với Cool Machine, Sigrid Nunez với It Will Come Back to You.

American Hagwon đánh dấu sự trở lại của Min Jin Lee, tác giả Pachinko. Tiểu thuyết viết về một gia đình theo đuổi thành công giữa thế giới biến động, khai thác mối quan hệ giữa nhập cư, kinh tế và giáo dục. Một tiểu thuyết khác được lựa chọn là John of John của Douglas Stuart, nhà văn từng đoạt Booker với tác phẩm đầu tay Shuggie Bain.

Danh sách cũng dành chỗ cho nhiều thể loại văn học đại chúng. Đó là tiểu thuyết tình cảm Star Shipped của Cat Sebastian, sách kinh dị Off the Reservation của Stephen Graham Jones và tác phẩm khoa học viễn tưởng Earth 7 của Deb Olin Unferth. Mảng lịch sử văn hóa có Darkology của Rhae Lynn Barnes.

Hai trong số 100 tác phẩm được lựa chọn bởi biên tập viên New York Times.

Ở nhóm phi hư cấu, London Falling của Patrick Radden Keefe là một tác phẩm được chú ý. New York Times đánh giá cuốn sách sử dụng một cái chết bí ẩn để mở rộng góc nhìn về tham vọng làm giàu và thế giới ngầm ở London.

Strangers: A Memoir of Marriage của Belle Burden cũng góp mặt trong danh sách. Hồi ký phát triển từ bài viết Was I Married to a Stranger? trên chuyên mục Modern Love, kể về sự tan vỡ bất ngờ của một cuộc hôn nhân lâu năm. Qua trải nghiệm cá nhân, Burden xem xét niềm tin, sự thân mật và những kỳ vọng xã hội đặt lên phụ nữ.

Bên cạnh danh sách 100 tác phẩm, New York Times đăng hướng dẫn chọn sách theo chủ đề, giúp độc giả tìm điểm bắt đầu phù hợp với sở thích.

100 tác phẩm nổi bật trong năm của New York Times là danh sách thường niên có sức lan tỏa vượt ra ngoài độc giả của tờ báo. Các thư viện sử dụng lựa chọn của New York Times để giới thiệu sách, còn nhà sách tập hợp những tác phẩm được chọn thành danh mục riêng, giúp người đọc tìm mua. Thư viện Christchurch tại New Zealand và nhà sách Brookline Booksmith ở Mỹ đều có các danh mục dựa trên tuyển chọn này.

Với giới xuất bản, việc có sách góp mặt trong danh sách là một sự ghi nhận được sử dụng trong quảng bá tác phẩm. Penguin Random House từng đánh giá danh sách 100 cuốn sách thường niên của New York Times có phạm vi bao quát và sức vang lớn trong số những ghi nhận văn học dành cho sách của nhà xuất bản. Năm 2024, đơn vị công bố riêng 47 tác phẩm được chọn.

Các cơ quan truyền thông tiếp tục giới thiệu, phân tích giúp danh sách lan tỏa hơn nữa. Qua những kênh giới thiệu này, sách được tuyển chọn có thêm cơ hội tiếp cận công chúng.