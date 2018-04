New York ra ứng dụng miễn phí, bảo vệ người dân trong môi trường mạng

Thị trưởng thành phố New York Bill de Blasio vừa giới thiệu một ứng dụng trên điện thoại di động giúp người dân New York tự bảo vệ mình trên môi trường mạng.

Theo Business Insider, ứng dụng này sẽ giúp mọi người tránh xa các mạng WiFi không an toàn và phát hiện nội dung độc hại trên thiết bị của họ. Đây là một phần sáng kiến được gọi là NYC Secure. Chiến dịch là nỗ lực nhằm cung cấp cho người dân công cụ an ninh mạng giúp họ tránh xa các mối đe dọa trực tuyến.

Thành phố New York sẽ ra một ứng dụng miễn phí giúp bảo vệ người dân trên môi trường mạng, đặc biệt ứng dụng sẽ không thu thập thông tin cá nhân người dùng

Người dùng Android và iPhone sẽ có thể tải xuống ứng dụng vào mùa hè này. "Cuộc sống của chúng ta càng ngày càng trực tuyến nhiều hơn, công việc của chúng tôi là đảm bảo cuộc sống người dân an toàn trên mạng", de Blasio phát biểu tại một cuộc họp báo. "Đường phố của chúng ta đã là nơi an toàn nhất so với các thành phố lớn trong cả nước – và bây giờ chúng tôi đang thực hiện cam kết tương tự để bảo vệ người dân New York trên không gian ảo".

Ứng dụng sẽ theo dõi thiết bị về các hành vi bất thường và cảnh báo người dùng về hành vi đó; cảnh báo người dùng khi đăng nhập mạng WiFi chứa nội dung độc hại; thông tin cho người dùng về các ứng dụng di động không an toàn được tải xuống từ cửa hàng ứng dụng.

Mặc dù ý tưởng về ứng dụng này là của các quan chức của tổ chức NYC Cyber Command (NYC3), một cơ quan chính phủ chuyên giám sát các biện pháp phòng thủ trên mạng của thành phố, song một đối tác bên ngoài sẽ xây dựng ứng dụng này.

Geoff Brown, giám đốc an ninh thông tin của NYC, nhấn mạnh rằng ứng dụng sẽ "không thu thập dữ liệu cá nhân" của người dùng.

"Mục đích của chúng tôi là ứng dụng được thiết kế theo cấp độ mã (code) nghĩa là nó chỉ làm những điều mà chúng tôi đặt ra và không làm gì khác", Brown nói trong một cuộc họp báo. "Ứng dụng sẽ không lấy dữ liệu để gửi cho một bên thứ ba, cho chúng tôi, hoặc cho bất cứ ai khác. Nó sẽ chỉ thực hiện các chức năng cần thiết để hướng dẫn người sử dụng khỏi các mối đe dọa".

Mặc dù sáng kiến này đang nhắm đến người dân New York, song ứng dụng này sẽ có thể dành cho bất cứ ai ở Mỹ.

Ngoài ứng dụng, các quan chức thành phố New York còn nỗ lực trang bị thêm một lớp bảo vệ mới cho các điểm truy cập WiFi công cộng, vì thế mọi người sẽ được cảnh báo về các mạng khách hoặc mạng công cộng có an toàn không.

Brown cho biết thành phố sẽ triển khai sáng kiến trên tất cả các mạng WiFi công cộng của chính phủ NYC vào cuối năm nay. Thành phố đang hợp tác với Global Cyber Alliance, một nhóm an ninh mạng xã hội quốc tế chống lại tội phạm mạng.

Sáng kiến an toàn NYC có chi phí 5 triệu USD mỗi năm.

Thông tin về ứng dụng được đưa ra đúng lúc các cuộc tấn công mạng ngày càng tăng, nhằm vào hầu hết mọi thứ liên quan đến internet.

Hoàng Lan