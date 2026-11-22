Xe đạp điện thuộc hệ thống giao thông dùng chung tại thành phố Chicago (Mỹ). Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN

Số vụ cháy pin lithium-ion tại New York năm nay đã lên mức kỷ lục. Theo số liệu của Sở Cứu hỏa thành phố, từ đầu năm đến đầu tháng 11/2026 đã xảy ra 406 vụ, tăng khoảng 70% so với cùng kỳ năm ngoái.

Giới chức phòng cháy cho rằng nhiều bộ pin mua từ thời xe đạp điện bùng nổ trong đại dịch COVID-19 nay đã cũ, nhiều khả năng góp phần làm số vụ cháy tăng lên. Các dự luật đang được xem xét sẽ coi việc sở hữu hoặc sử dụng pin không đạt tiêu chuẩn an toàn là hành vi phạm tội, đồng thời cấm cất giữ pin trong căn hộ.

Thông tin trên được đưa ra sau các vụ cháy nghiêm trọng gần đây. Ngày 28/10, pin xe đạp điện bốc cháy trong một căn hộ thuộc khu nhà ở công cộng tại quận Bronx, khiến bốn người tử vong, trong đó có một bé trai 11 tuổi. Khoảng một tuần sau, vụ cháy tại khu Sunset Park ở quận Brooklyn làm sáu người chết. Nhà chức trách chưa xác định nguyên nhân vụ cháy này, song đã tìm thấy hai chiếc xe đạp điện cháy đen và pin trong đống đổ nát.

Tuy nhiên, chính quyền thành phố phản đối các đề xuất trên vì cho rằng chúng sẽ gây bất lợi cho người đi xe thông thường và lao động giao hàng thu nhập thấp. Ủy viên Sở Cứu hỏa Lillian Bonsignore lo ngại về những hệ quả ngoài ý muốn đối với lao động giao hàng, nhiều người trong số họ là người nhập cư và hạn chế về tiếng Anh. Nếu bị tịch thu phương tiện, họ có thể mất kế sinh nhai.

Ở cấp liên bang, Thượng viện Mỹ ngày 19/11 đã nhất trí thông qua dự luật do hai thượng nghị sĩ bang New York Chuck Schumer và Kirsten Gillibrand bảo trợ, trong đó yêu cầu Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng (CPSC) ban hành tiêu chuẩn an toàn bắt buộc đối với pin lithium-ion dùng cho xe đạp điện và các phương tiện di chuyển cỡ nhỏ. Hạ viện đã thông qua dự luật này trước đó.

Nguy cơ mất an toàn từ pin xe điện cũng là bài toán nan giải tại nhiều quốc gia khi lượng lớn pin được mua từ thời đại dịch COVID-19 bắt đầu bước vào giai đoạn xuống cấp. Khác với hướng tiếp cận trừng phạt người dùng, Chính phủ Anh hiện tập trung siết chặt trách nhiệm pháp lý của các sàn thương mại điện tử và nhà phân phối nhằm loại bỏ sản phẩm kém chất lượng ngay từ khâu bán hàng.