New York hạn chế học sinh sử dụng AI tạo sinh, trong đó có Google Gemini

Học sinh trường PS 89 ở Brooklyn chờ đón gia đình vào cuối ngày học. Ảnh: Chalkbeat

Google Gemini và nhiều công cụ giáo dục bị hạn chế

Ngày 2/9, Thị trưởng Thành phố New York Zohran Mamdani và Sở Giáo dục thành phố công bố chính sách tạm ngừng sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh hướng đến học sinh trong năm học 2026-2027. Quy định áp dụng với học sinh từ chương trình 2-K dành cho trẻ 2 tuổi đến hết lớp 8, ảnh hưởng gần 600.000 học sinh, tương đương khoảng 2/3 tổng số học sinh trường công lập của thành phố.

Chính sách tập trung vào các công cụ AI tạo sinh tương tác trực tiếp với học sinh, chẳng hạn chatbot và phần mềm gia sư có khả năng tạo câu trả lời theo yêu cầu. Các chatbot đồng hành cũng bị cấm ở tất cả các cấp học.

Google Gemini cũng nằm trong diện bị hạn chế đối với học sinh. Tuy nhiên, theo Sở Giáo dục Thành phố New York, việc vô hiệu hóa quyền truy cập công cụ này đã được lên kế hoạch từ trước, nên Gemini không có tên trong danh sách hơn 38 sản phẩm được cơ quan này rà soát sau khi chính sách mới được công bố.

Theo Chalkbeat, danh sách do Sở Giáo dục Thành phố New York cung cấp gồm hơn 38 sản phẩm công nghệ giáo dục, thuộc nhiều nhóm chức năng như hỗ trợ đọc, dạy toán và đánh giá học sinh. Một số công cụ bị ngừng hoàn toàn. Trong đó có Amira, phần mềm gia sư đọc ứng dụng AI đang được sử dụng tại hơn 200 trường học nhưng không thể tiếp tục hoạt động nếu thiếu các tính năng AI. Sở Giáo dục cũng ngừng quyền truy cập của học sinh vào Teaching Assistant, chatbot do cơ quan này phối hợp với Microsoft phát triển và từng được triển khai tại 6 trường.

Tuy nhiên, phạm vi rà soát chủ yếu là những tính năng AI tạo sinh hướng đến học sinh; các nhà cung cấp có thể vô hiệu hóa riêng những tính năng không đáp ứng yêu cầu để tiếp tục cung cấp phần còn lại của sản phẩm. Chẳng hạn, Magma Math đã tắt tính năng gợi ý do AI tạo ra và được Sở Giáo dục chấp thuận tiếp tục hoạt động trong trường học từ ngày 5/10.

Học sinh trung học vẫn được tiếp cận AI có kiểm soát

Đối với học sinh trung học phổ thông, Thành phố New York không áp dụng lệnh tạm ngừng trên diện rộng mà cho phép sử dụng AI trong các chương trình được lựa chọn và giám sát. Tối đa 50.000 học sinh có thể tham gia các chương trình thí điểm với 5 công cụ gồm Quill, Edia, Brisk Teaching, Playlab và Intel AI-Ready Schools. Việc sử dụng phải diễn ra dưới sự giám sát trực tiếp của giáo viên đã qua đào tạo, với thời lượng và mục tiêu học tập được giới hạn cụ thể.

Ngoài các chương trình thí điểm, học sinh trung học phổ thông được tổ chức hai buổi học về hiểu biết AI mỗi năm. Nội dung tập trung vào cách công nghệ hoạt động, những rủi ro, thiên kiến, vấn đề đạo đức và tác động đối với nghề nghiệp trong tương lai.

Giáo viên vẫn được phép sử dụng AI để lập kế hoạch giảng dạy và thực hiện một số công việc vận hành, với điều kiện công cụ đáp ứng tiêu chuẩn an toàn của hệ thống trường công lập. Chính sách cũng có ngoại lệ đối với công nghệ hỗ trợ học sinh khuyết tật, người học đa ngôn ngữ và học sinh tham gia các chương trình chuẩn bị nghề nghiệp như khoa học máy tính.

Trong năm học 2026-2027, liên minh gồm học sinh, giáo viên, phụ huynh, chuyên gia và đại diện các tổ chức liên quan sẽ theo dõi, đánh giá việc triển khai chính sách cùng các chương trình AI thí điểm. Kết quả sẽ được tổng hợp trong báo cáo, cung cấp cơ sở để Thành phố New York xem xét, điều chỉnh chính sách quản lý và ứng dụng AI trong trường học ở những năm tiếp theo.

Nguồn: NYC