New York công bố kế hoạch cung cấp công cụ an ninh mạng miễn phí

Thành phố New York, Mỹ, ngày 29/3 đã công bố kế hoạch cung cấp cho người dân công cụ an ninh mạng miễn phí trong bối cảnh hệ thống máy tính của chính quyền thành phố Atlanta vừa bị tin tặc tấn công bằng mã độc đòi tiền chuộc một tuần trước đó.

Thị trưởng New York Bill de Blasio (giữa) trong cuộc họp báo ngày 11/12/2017. Ảnh: THX/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại New York dẫn thông báo của thành phố cho biết vào mùa Hè này, chương trình nêu trên sẽ cung cấp một ứng dụng bảo vệ điện thoại di động miễn phí, theo đó sẽ báo động cho người sử dụng khi phát hiện thấy có hành vi khả nghi trên thiết bị của họ. Chương trình cũng kêu gọi các cơ quan của thành phố tăng cường bảo vệ an ninh cho các mạng wifi công cộng từ nay tới cuối năm để bảo vệ cư dân, người lao động và du khách.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, Thị trưởng New York Bill de Blasio cho biết người dân New York không hề được an toàn trên không gian ảo, do đó chính quyền cần phải hành động ngay lập tức, thay vì ngồi đợi các cấp khác của chính phủ hay khu vực tư nhân giải quyết vấn đề này.

Hôm 22/3, giới chức thành phố Atlanta, bang Georgia, miền Nam nước Mỹ cho biết hệ thống máy tính của chính quyền thành phố này đã bị tin tặc tấn công bằng mã độc đòi tiền chuộc (ransomware).

Vụ tấn công đã khiến nhiều ứng dụng của thành phố, kể cả các ứng dụng nội bộ ngừng hoạt động, trong đó có các phần mềm thanh toán hóa đơn và truy cập thông tin liên quan đến tòa án. Tin tặc đã yêu cầu chính quyền thành phố trả khoản tiền chuộc khoảng 51.000 USD bằng đồng Bitcoin để nhận lại quyền kiểm soát các tập tin này.

Tới ngày 29/3, thành phố Atlanta mới tái khởi động được một trang web cho phép cư dân gọi xe tới chở rác, thông báo về việc mất tín hiệu đèn giao thông và đề nghị các dịch vụ công cộng khác. Tuy nhiên, hiện các dịch vụ của tòa án thành phố vẫn không hoạt động trực tuyến được trong khi các nhân viên tòa Thị chính Thành phố vẫn chưa sử dụng được máy tính của mình.

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và Bộ An ninh Nội địa Mỹ đã được yêu cầu hỗ trợ điều tra. Năm ngoái, một vụ tấn công liên quan đến ransomware đã xảy ra tại hơn 200.000 công ty, bệnh viện, cơ quan chính phủ và các tổ chức ở 150 quốc gia.

TTXVN/Báo Tin tức