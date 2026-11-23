Theo Văn phòng Thị trưởng New York, hồ sơ được đăng trên cổng tra cứu công khai của thành phố theo thỏa thuận giữa chính quyền Thị trưởng Zohran Mamdani và nhóm vận động 9/11 Health Watch.

Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York bị phá hủy sau vụ tấn công khủng bố ngày 11-9-2001. Ảnh: AFP

Cổng tra cứu hoạt động từ tháng 9-2026, sau khi thành phố đạt thỏa thuận giải quyết 2 vụ kiện kéo dài nhiều năm liên quan đến việc tiếp cận tài liệu về chất lượng không khí và nguy cơ đối với sức khỏe sau vụ tấn công.

Thành phố đưa hơn 170.000 trang tài liệu lên cổng tra cứu trong đợt đầu vào ngày 8-9 và công bố thêm 40.000 hồ sơ ngày 21-10.

Trong số tài liệu công khai từ tháng 9 có bản ghi nhớ gửi ông Robert Harding, khi đó là Phó Thị trưởng New York, cùng hồ sơ từ 68 thùng tài liệu lưu trữ được tìm thấy năm 2025.

Bản ghi nhớ đề cập nguy cơ người dân phơi nhiễm chất độc nếu các khuyến cáo về sức khỏe khiến họ quay lại khu vực hai tòa tháp sụp đổ quá sớm.

Theo đài PIX11, các mẫu không khí lấy gần hiện trường từng cho thấy sự hiện diện của amiăng, trong khi người dân được thông báo rằng không khí quanh khu vực này an toàn.

Chủ tịch Hội đồng thành phố New York Julie Menin cho biết hàng chục nghìn người dân đã mắc các bệnh nghiêm trọng liên quan đến việc tiếp xúc với môi trường ô nhiễm ở khu vực Hạ Manhattan sau vụ khủng bố 11-9.

Chính quyền New York cho biết sẽ bố trí nhân sự hỗ trợ người dân tìm giấy tờ chứng minh họ từng có mặt trong khu vực phơi nhiễm.

Những giấy tờ này có thể giúp người bị ảnh hưởng tiếp cận Chương trình Sức khỏe Trung tâm Thương mại Thế giới và Quỹ Bồi thường nạn nhân vụ 11-9 của liên bang. Thành phố dự kiến tiếp tục công bố tài liệu trong những tháng tới.