New York ban bố tình trạng khẩn cấp do dịch sởi

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Bang New York cũng mở rộng danh sách các nhân viên y tế được phép tiêm vaccine sởi - quai bị - rubella (MMR) trong bối cảnh số ca mắc gia tăng tại các cộng đồng nông thôn.

Theo sắc lệnh khẩn cấp, New York đã ghi nhận 108 ca mắc sởi trong năm nay tính đến ngày 3.10, trong đó có 92 ca tại các cộng đồng nông thôn có tỉ lệ tiêm chủng thấp ở 18 hạt kể từ ngày 15.7. Con số này cao hơn đáng kể so với mức thông thường hàng năm.

7 ca được ghi nhận tại thành phố New York, trong khi 101 ca xảy ra ở những khu vực khác trong bang.

Các sở y tế địa phương đã tiêm hơn 1.000 liều vaccine MMR tại khu vực nông thôn kể từ ngày 15.7. Bệnh sởi được tuyên bố đã bị loại trừ tại Mỹ vào năm 2000. Trong 25 năm tiếp theo, trung bình mỗi năm cả nước chỉ ghi nhận khoảng 180 ca mắc sởi, theo dữ liệu liên bang.

Tuy nhiên, dịch bệnh bắt đầu bùng phát trở lại ở mức chưa từng có trong lịch sử vào năm 2025.

Năm ngoái, ít nhất 762 ca mắc có liên quan đến một đợt bùng phát ở miền Tây Texas, trong khi một đợt dịch tại South Carolina đã ghi nhận gần 1.000 ca trước khi được tuyên bố kết thúc vào tháng 4.

Bang Pennsylvania giáp New York hiện đang đối phó với một đợt dịch lây lan nhanh, với 977 ca mắc và 5 ca tử vong tính đến ngày 2.10, theo sắc lệnh. Phần lớn các ca bệnh được ghi nhận tại những hạt nông thôn giáp ranh với New York.

Các quan chức y tế Pennsylvania hôm 5.10 cho biết, tổng số ca mắc sởi tại bang đã vượt 1.000 ca, trở thành đợt bùng phát dịch lớn nhất tại bang này trong hơn ba thập kỷ.

Mỹ đang trải qua năm có số ca mắc sởi tồi tệ nhất kể từ năm 1991, với gần 3.900 ca được ghi nhận, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC).

Sắc lệnh này cho phép điều dưỡng viên đã đăng ký chỉ định xét nghiệm đối với những trường hợp nghi mắc sởi, đồng thời cho phép dược sĩ tiêm vaccine cho trẻ từ 2 tuổi.

Sắc lệnh cũng yêu cầu tất cả các trường hợp tiêm vaccine MMR phải được báo cáo cho hệ thống đăng ký tiêm chủng của bang New York hoặc thành phố New York trong vòng 72 giờ.

Việc tiêm vaccine vẫn phải có sự đồng ý của bệnh nhân hoặc người giám hộ hợp pháp. Tình trạng khẩn cấp có hiệu lực từ ngày 5.10 và sẽ kéo dài đến ngày 4.11.