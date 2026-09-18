new trick: Rosé nổi loạn, học cách 'move on' và mở đầu chương mới khác biệt

Đúng 6 giờ sáng 18/9 (giờ Việt Nam), Rosé tung ra single mở đường cho album mới mang tên new trick. Ca khúc này đánh dấu bước chuyển của giọng ca chính nhà BLACKPINK, đưa cô thoát khỏi kỷ nguyên của album rosie trầm lắng và nhiều u sầu.

Nếu album đầu tay thể hiện trọn vẹn những cảm xúc sâu lắng của Rosé trong tình yêu, thì new trick mở ra một nguồn năng lượng mới hoàn toàn. Ca khúc mang âm hưởng Pop-Rock tươi sáng, được chắp bút bởi chính Rosé cùng nhạc sĩ Amy Allen - người đứng sau siêu hit APT.

Ca khúc xoay quanh câu chuyện của một cô gái vừa bước ra khỏi một mối tình đầy tổn thương, nhưng thay vì tiếp tục chìm trong đau buồn, cô quyết định “chuyển mood” và lấy lại quyền chủ động. Trong điệu nhạc xập xình, Rosé dẫn dắt khán giả đi từ hình ảnh của một nữ sinh ngây thơ, lần đầu nếm trải cay đắng của tình yêu, cho đến năng lượng ngày càng nghịch ngợm, nổi loạn và tự tin hơn ở nửa sau của MV.

"Lovesick, I'll pick my heart off the floor. New trick, watch this! (tạm dịch: Tôi thất tình, nhưng tôi sẽ nhặt lại trái tim mình từ dưới sàn. Có mánh mới rồi, hãy xem tôi sẽ làm gì nhé)". Thay vì để người cũ tiếp tục chi phối cảm xúc, cô đã chọn một chiêu mới để đối diện với chuyện tình cảm - đứng dậy, bước tiếp bằng cách xem nỗi đau như một trò vui.

MV của new trick được cầm trịch bởi Dave Meyers - đạo diễn từng hợp tác với nhiều ngôi sao như Taylor Swift, Kendrick Lamar, Harry Styles, và cũng là đạo diễn cho MV JUMP của BLACKPINK. Đáng chú ý, toàn bộ MV đều được quay bằng iPhone 18 Pro, mẫu điện thoại mới toanh của nhà Apple.

Rosé tận dụng tính năng mới của iPhone 18 để mang đến những thước phim có phần retro hoài cổ, nhưng cũng không kém phần mơ mộng.

Được quay hoàn toàn bằng smartphone, nhưng new trick lại không hề mang cảm giác thiếu sáng, mờ hay vỡ nét thường thấy ở những thước phim quay bằng điện thoại. Vì điểm đáng chú ý nằm ở khả năng tùy chỉnh texture trên camera iPhone 18, từ độ mịn da, hiệu ứng glow cho đến film grain.

Nhờ đó, hình ảnh trong MV không chỉ dừng lại ở độ sắc nét hay trong trẻo, mà còn có thể tạo nên một chất liệu riêng, mang đến cảm giác mềm mại, hoài niệm và đậm chất điện ảnh hơn.

Sau gần 2 năm kể từ thành công rực rỡ của rosie, Rosé sẽ tiếp tục sáng tác để dự kiến phát hành album solo mới trong năm 2027 và được cho là sẽ khởi động world tour cá nhân (theo lời người hâm mộ tham gia fansign tiết lộ). Cô chia sẻ album lần này sẽ rất khác với rosie của trước đó, bởi cô muốn thử những loại âm nhạc mới tiếp xúc với những nguồn năng lượng mới.