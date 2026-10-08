New Tech của Văn Phú - Invest: Dòng tiền dự án có đủ sức gánh 885 tỷ đồng trái phiếu?

Nợ phải trả tăng gần 47%

Công tyCổ phần Đầu tư Xây dựng New Tech là doanh nghiệp thành viên của Công ty Cổ phầnPhát triển Bất động sản Văn Phú (Văn Phú - Invest, mã chứng khoán: VPI). Doanhnghiệp hiện tập trung phát triển dự án KhuChung cư Thương mại và Dịch vụ Hỗn hợp New Tech (tên tương mại là Vlasta Premier – PhúThuận) tạiphường Phú Thuận, TP.HCM.

Phối cảnh dự án Vlasta Premier – Phú Thuận

Theo báocáo giám sát xếp hạng tín nhiệm mới phát hành, Saigon Ratings tiếp tục duy trìxếp hạng tín nhiệm của New Tech ở mức “vnBB”,với triển vọng “Ổn định”. Đángchú ý, kết quả xếp hạng được đưa ra trong bối cảnh tình hình tài chính của NewTech ghi nhận một số biến động đáng chú ý.

Theo báocáo giám sát xếp hạng tín nhiệm mới phát hành, Saigon Ratings tiếp tục duy trìxếp hạng tín nhiệm của New Tech ở mức “vnBB”,với triển vọng “Ổn định”. Đángchú ý, kết quả xếp hạng được đưa ra trong bối cảnh tình hình tài chính của NewTech ghi nhận một số biến động đáng chú ý.

Theo côngbố thông tin về tình hình tài chính gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, tạingày 30/6/2026, vốn chủ sở hữu của NewTech đạt 593,1 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 413,6 tỷ đồng cùng kỳ nămtrước.

Trong khivốn chủ sở hữu tăng, tổng nợ phải trả của New Tech cũng tăng đáng kể, từ 893,9 tỷ đồng lên 1.311,9 tỷ đồng,tương ứng tăng khoảng 46,8%. Trong số này, doanh nghiệp ghi nhận 885 tỷ đồng nợ vay từ phát hành trái phiếu,toàn bộ là trái phiếu chào bán riêng lẻ tại thị trường trong nước.

Với vốnchủ sở hữu 593,1 tỷ đồng, dư nợ trái phiếu tương đương khoảng 1,49 lần vốn chủ sở hữu.

Hệ số nợphải trả trên tổng tài sản của New Tech ở mức 0,69 lần, tăng nhẹ so với 0,68 lần cùng kỳ. Hệ số nợ phải trả trênvốn chủ sở hữu cũng tăng từ 2,16 lầnlên 2,21 lần.

Lỗ tiếp diễn, khả năng thanh toán suy giảm

Trong 6 tháng đầu năm 2026, New Tech ghi nhận lỗ sau thuế 1,7 tỷ đồng, trongkhi cùng kỳ năm 2025 doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận sau thuế 556,3 triệu đồng.Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của doanh nghiệp âm 58,883 tỷ đồng.

Khả năng sinh lời cũng suy giảm. Hệ số lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản(ROA) trong 6 tháng đầu năm 2026 ở mức -0,09%, trong khi cùng kỳ năm 2025 là0,04%. Hệ số lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) cũng giảm xuống-0,28%, từ mức 0,13% cùng kỳ.

Về khả năng thanh toán, hệ số thanh toán ngắn hạn của New Tech giảm còn 6,01lần trong 6 tháng đầu năm 2026, từ mức 11,76 lần cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý,hệ số thanh toán nhanh giảm mạnh xuống 0,76 lần, so với 11,76 lần tại cùng kỳ.

Tiến độ dự án là biến số quan trọng với khả năng trả nợ

Không chỉchịu áp lực từ quy mô nợ, khả năng tài chính của New Tech còn phụ thuộc đáng kểvào tiến độ triển khai và bán hàng tại dự án đang phát triển.

TheoSaigon Ratings, triển vọng “Ổn định” phản ánh kỳ vọng dự án của New Tech đủ điều kiện để bắt đầu mở bán các sản phẩmcăn hộ chung cư trong năm 2026, đồng thời tiến độ thu tiền bán hàng đượcthực hiện theo đúng kế hoạch năm.

Là côngty con của Văn Phú - Invest, New Tech có thể tận dụng kinh nghiệm, uy tínthương hiệu và sự hỗ trợ từ hệ sinh thái công ty mẹ để nâng cao năng lực pháttriển dự án, cải thiện khả năng huy động vốn và đạt tỷ lệ hấp thụ sản phẩm theokế hoạch.

SaigonRatings kỳ vọng trong giai đoạn 2026-2028,các chỉ số tài chính cốt lõi của New Tech sẽ có xu hướng cải thiện. Động lựcchính đến từ thặng dư dòng tiền hoạtđộng khi dự án bước vào giai đoạn mở bán.

Tuynhiên, chính tiến độ dự án cũng là một trong những rủi ro lớn nhất đối với xếphạng tín nhiệm của New Tech.

SaigonRatings cảnh báo khả năng hạ bậc xếp hạng có thể được xem xét nếu “tiến độ thực hiện Dự án tiếp tục kéo dài sovới kế hoạch”.

Theo đơnvị xếp hạng, việc này có thể dẫn đến các hệ quả như giảm khả năng tiêu thụ sảnphẩm, giảm hiệu quả đầu tư, qua đó ảnh hưởng đến dòng tiền của dự án và khảnăng đảm bảo thực hiện đầy đủ, đúng hạn các nghĩa vụ tài chính của New Tech.

Một rủiro khác được Saigon Ratings chỉ ra là cáckhoản nợ đến hạn trong năm 2026 và 2027 không được tái cấu trúc kịp thời,trong khi tiến độ thu tiền từ việc bán sản phẩm của dự án không đảm bảo theo kếhoạch.