New Delhi cấm xây dựng 6 tuần để ứng phó ô nhiễm không khí

Không khí ô nhiễm và khói mù bao phủ New Delhi. Ảnh: AP

Theo kế hoạch được công bố ngày 28-9, lệnh cấm xây dựng tại thủ đô Ấn Độ dự kiến có hiệu lực từ ngày 10-12 đến 20-1-2027. Đây là một phần trong kế hoạch hành động mùa đông nhằm kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm, trong đó có khí thải từ phương tiện giao thông, hoạt động xây dựng và đốt phụ phẩm nông nghiệp.

Ông Manjinder Singh Sirsa, người đứng đầu cơ quan quản lý Môi trường Delhi, cho biết việc triển khai sớm các biện pháp nghiêm ngặt nhằm ngăn chất lượng không khí rơi xuống mức nguy hại trong mùa đông.

New Delhi và khu vực đô thị xung quanh có khoảng 30 triệu dân, thường xuyên ghi nhận chất lượng không khí ở mức rất xấu vào những tháng mùa đông. Khi nhiệt độ giảm, không khí lạnh có thể giữ các chất ô nhiễm gần mặt đất, khiến tình trạng ô nhiễm trở nên nghiêm trọng hơn.

Bên cạnh lệnh cấm xây dựng, chính quyền sẽ áp dụng giờ làm việc lệch ca từ ngày 1-11 đến 28-2-2027 nhằm giảm ùn tắc vào giờ cao điểm và hạn chế khí thải từ phương tiện. Phí đỗ xe cũng sẽ tăng gấp đôi từ ngày 1-11 để khuyến khích người dân hạn chế sử dụng phương tiện cá nhân và chuyển sang giao thông công cộng.

New Delhi phải đối mặt với ô nhiễm từ nhiều nguồn, gồm khí thải công nghiệp, giao thông, xây dựng và hoạt động đốt phụ phẩm nông nghiệp tại các khu vực lân cận. Chính quyền những năm qua đã triển khai nhiều biện pháp như hạn chế một số phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch và dùng xe bồn phun nước, song tình trạng ô nhiễm vẫn thường xuyên tái diễn.

Một nghiên cứu đăng trên tạp chí The Lancet Planetary Health năm 2024 ước tính ô nhiễm không khí có liên quan đến khoảng 3,8 triệu ca tử vong tại Ấn Độ trong giai đoạn 2009-2019.

Ông Sirsa cho biết chính quyền New Delhi kỳ vọng các biện pháp được triển khai sớm trong năm nay sẽ giúp cải thiện chất lượng không khí so với mùa đông trước.