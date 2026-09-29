New Delhi cấm xây dựng 6 tuần để ứng phó ô nhiễm không khí

Sương mù ô nhiễm bao phủ bầu trời tại New Delhi, Ấn Độ. Ảnh: ANI/TTXVN

Đây là một phần trong loạt biện pháp được công bố ngày 28/9 nhằm giải quyết vấn đề ô nhiễm không khí của thành phố.

New Delhi là siêu đô thị rộng lớn với 30 triệu dân, thường xuyên nằm trong nhóm những thủ đô ô nhiễm nhất thế giới do sự kết hợp của nhiều nguồn gây ô nhiễm như khí thải từ các nhà máy, mật độ giao thông cao, hoạt động xây dựng và việc đốt phụ phẩm nông nghiệp.

Lệnh cấm xây dựng dự kiến có hiệu lực từ ngày 10/12 đến ngày 20/1/2027, nằm trong khuôn khổ kế hoạch hành động mùa Đông bao gồm cả biện pháp hạn chế giao thông nhằm khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng.

Người đứng đầu cơ quan quản lý Môi trường Delhi – ông Manjinder Singh Sirsa, phát biểu với các phóng viên: "Việc sớm triển khai các biện pháp nghiêm ngặt này sẽ giúp ngăn chặn tình trạng chất lượng không khí tại thành phố rơi vào mức nguy hại trong mùa Đông".

Ngoài ra, ông Sirsa cho biết: "Việc áp dụng giờ làm việc lệch ca sẽ được triển khai từ ngày 1/11 đến ngày 28/2/2027 nhằm giảm ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm và hạn chế khí thải từ phương tiện". Phí đỗ xe cũng sẽ tăng gấp đôi kể từ ngày 1/11 để giảm thiểu việc sử dụng phương tiện cá nhân.

Tình trạng ô nhiễm không khí tại Delhi thường xuyên chạm mức nguy hiểm vào những tháng mùa Đông, khi không khí lạnh giữ các chất ô nhiễm lại gần mặt đất. Một nghiên cứu đăng trên tạp chí The Lancet Planetary Health năm 2024 ước tính rằng có 3,8 triệu ca tử vong tại Ấn Độ trong giai đoạn từ năm 2009 đến 2019 liên quan đến ô nhiễm không khí.