New Balance kiện Decathlon vì logo giày chạy bộ

Theo Reuters, thương hiệu Mỹ New Balance nộp đơn kiện công ty Pháp Decathlon lên tòa án bang Massachusetts (Mỹ), liên quan đến logo trên dòng giày chạy bộ Kiprun mới.

Trong đơn kiện được đệ trình hôm 15/9, New Balance cho rằng logo chữ K viết hoa xoay ngược trên dòng giày này có hình dáng tương đồng với chữ N trong logo của hãng, có thể khiến người tiêu dùng nhầm lẫn sản phẩm thuộc về thương hiệu có trụ sở tại Boston (Mỹ).

Logo Kiprun được cập nhật vào tháng 4/2025. Ở phiên bản mới, chữ K được xoay theo hướng khiến hình dáng quen thuộc của ký tự thay đổi. Trong đơn kiện, New Balance cho rằng thiết kế này có khả năng gây nhầm lẫn với logo chữ N của hãng, vốn được nhà thiết kế Terry Heckler thực hiện từ thập niên 1970.

Logo của New Balance (bên trái) và chữ K xoay ngược của trên dòng giày chạy bộ Kiprun của Decathlon được cho là có sự tương đồng. Ảnh: New Balance; @kiprun/Instagram.

New Balance yêu cầu Decathlon thu hồi và tiêu hủy toàn bộ giày Kiprun mang logo đang tranh chấp, đồng thời bồi thường thiệt hại. Mức bồi thường sẽ được xác định tại phiên xét xử có bồi thẩm đoàn. Tổng cộng, New Balance yêu cầu thu hồi 8 mẫu giày chạy bộ Kiprun. Trong số này có Kipstorm Lab, sản phẩm chủ lực của Decathlon và được các vận động viên chuyên nghiệp sử dụng.

Đến nay, cả hai thương hiệu đều chưa đưa ra tuyên bố chính thức về vụ kiện. Tuy nhiên, theo hồ sơ được công bố, New Balance đã liên hệ Decathlon từ tháng 1 và yêu cầu công ty Pháp thay đổi logo. Hai bên tiếp tục trao đổi sau đó, nhưng hãng thể thao Mỹ vẫn cho rằng đối phương xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của hãng.

Trong các tài liệu gửi lên tòa, New Balance cũng dẫn lại bình luận của người dùng trên những tài khoản mạng xã hội của Kiprun. Một số người phản hồi các chiến dịch truyền thông của thương hiệu và chỉ ra sự tương đồng giữa logo Kiprun với chữ N của New Balance.

Theo Business of Fashion, đây không phải lần đầu New Balance khởi kiện liên quan đến logo. Năm 2020, thương hiệu đạt thỏa thuận dàn xếp với Michael Kors và Nautica về việc sử dụng logo bị cho là không phù hợp.

Vụ việc được giải quyết thông qua quá trình hòa giải và không dẫn đến khoản bồi thường nào. Trước đó, năm 2017, New Balance đã được một tòa án Trung Quốc tuyên bồi thường 1,5 triệu USD trong một vụ việc có lý do tương tự.

New Balance là thương hiệu thể thao của Mỹ, được thành lập từ năm 1906, nổi tiếng với giày chạy bộ, giày thể thao và trang phục dành cho vận động. Công ty hiện hoạt động trên nhiều thị trường toàn cầu và vẫn duy trì một phần hoạt động sản xuất giày tại Mỹ và Anh.

Decathlon là nhà bán lẻ đồ thể thao lớn nhất thế giới, được thành lập tại Pháp vào năm 1976. Công ty phát triển mô hình tích hợp từ thiết kế, sản xuất đến phân phối, hiện có mặt tại 82 quốc gia và vùng lãnh thổ với 1.902 cửa hàng trên toàn cầu.