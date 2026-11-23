Gary Neville tự tát vào mặt Phản ứng của cựu danh thủ Manchester United sau khi ''Quỷ đỏ'' thua thảm 0-4 trước Liverpool tại vòng 11 Premier League 2026/27 nhận được sự chú ý.

Trong chương trình bình luận trên Sky Sports sau trận thua 0-4 của MU tại Anfield ngày 22/11, Neville liên tục chỉ trích thái độ thi đấu của các cầu thủ MU. Cựu hậu vệ 51 tuổi cho rằng đội bóng thiếu sự tỉnh táo, phản ứng chậm chạp và không thể hiện được quyết tâm cần thiết.

"Tôi chẳng bao giờ thấy cầu thủ MU đứng trên đầu ngón chân, trong trạng thái cảnh giác, như thể họ chẳng hề thực sự tập trung và suy nghĩ về những gì đang diễn ra trên sân", Neville nhận xét.

Sau đó, ông tái hiện hình ảnh một cầu thủ đứng thẫn thờ, ánh mắt vô định. Neville liên tục hét lên "Tỉnh dậy đi" rồi bất ngờ tự tát vào mặt hai lần. Cựu thủ quân MU khép lại màn minh họa bằng lời nhắc nhở giận dữ: "Các cậu đang thi đấu cho MU đấy!".

MU của hiện tại đã khác rất xa đội bóng mà Neville từng khoác áo. Ảnh: Reuters.

Hành động bất ngờ khiến Jamie Carragher cùng các khách mời trong trường quay không khỏi ngạc nhiên và bật cười. Tuy nhiên, phía sau màn thể hiện có phần hài hước ấy là sự thất vọng của Neville trước màn trình diễn của đội bóng cũ.

Cựu danh thủ còn cảnh báo tình trạng phòng ngự của MU chạm mức báo động. Đội bóng để lọt lưới 34 bàn trên mọi đấu trường, nhiều nhất trong các CLB thuộc 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu.

Mới đây, MU nhận thất bại 0-4 trong trận ra mắt của HLV Mauricio Pochettino. Đội khách sớm rơi vào thế khó khi Leny Yoro nhận thẻ đỏ ngay phút thứ 8 sau tình huống phạm lỗi với Alexander Isak. Trước đó, Matthijs de Ligt mắc lỗi vị trí, khiến hàng phòng ngự "Quỷ đỏ" bị đặt vào tình thế nguy hiểm. Dominik Szoboszlai tận dụng tình huống đá phạt để mở tỷ số cho Liverpool. Florian Wirtz nhân đôi cách biệt trước khi Rio Ngumoha và Victor Munoz lần lượt lập công trong hiệp hai, khép lại chiến thắng đậm cho đội chủ sân Anfield.

Sau 11 vòng đấu, MU đứng ở vị trí áp chót với chỉ 8 điểm.

Highlights Liverpool 4-0 Manchester United Rạng sáng 23/11, Liverpool đánh bại Manchester United với tỷ số 4-0 tại vòng 11 Premier League 2026/27.