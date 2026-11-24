Ngày 23-11, hãng tin Kyodo đưa tin, Chính phủ Nhật Bản dự kiến sửa đổi kế hoạch duy trì hoạt động của bộ máy nhà nước trong tình huống khẩn cấp, để nghiên cứu thêm địa điểm đặt trung tâm chỉ huy.

Theo đó, các cơ quan đầu não vẫn có thể hoạt động nếu xảy ra động đất lớn tại Tokyo, nhưng chính phủ muốn có phương án dự phòng cho trường hợp thiệt hại nghiêm trọng hơn dự tính.

Quang cảnh thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: THX/TTXVN

Theo kế hoạch hiện hành, nếu không thể đặt trung tâm chỉ huy tại Văn phòng Thủ tướng, chính phủ sẽ lần lượt xem xét 3 địa điểm theo thứ tự ưu tiên: tòa nhà hành chính trung ương số 8, nơi đặt cơ quan quản lý thảm họa quốc gia, trụ sở Bộ Quốc phòng và căn cứ ứng phó thảm họa Tachikawa ở phía tây Tokyo.

Dự thảo sửa đổi giữ 3 địa điểm này. Theo Kyodo, chính phủ dự kiến cập nhật kế hoạch qua 2 bước. Trước hết, nhà chức trách sẽ đưa vào kế hoạch việc khảo sát thêm các địa điểm, trong đó có phương án đặt trung tâm tại thủ đô thứ hai.

Địa điểm dự phòng mới sẽ được xác định trong lần sửa đổi tiếp theo, căn cứ vào tiến độ triển khai chính sách thủ đô thứ hai.

Luật về thủ đô thứ hai được Quốc hội Nhật Bản thông qua hồi tháng 7 và có hiệu lực từ ngày 30-10. Các địa phương đủ điều kiện có thể nộp hồ sơ để Thủ tướng xem xét.

Luật cho phép chỉ định nhiều địa phương cùng giữ vai trò dự phòng, đồng thời hướng tới giảm mức độ tập trung dân số và hoạt động kinh tế tại Tokyo.

Theo bộ tiêu chí được Nội các Nhật Bản thông qua ngày 27-10, địa phương ứng cử phải nằm ngoài khu vực có nguy cơ chịu ảnh hưởng trực tiếp, nếu xảy ra động đất lớn tại Tokyo hoặc núi Phú Sĩ phun trào.

Địa phương phải có 1 đô thị chiếm ít nhất 1,2% dân số cả nước và 1 đô thị có ít nhất 14 văn phòng của các cơ quan trung ương. Tỷ trọng của địa phương trong GDP cả nước phải đạt bình quân ít nhất 2,1% trong 3 năm gần nhất.

Trong số 47 đơn vị hành chính cấp tỉnh của Nhật Bản, Hokkaido, Aichi, Osaka và Fukuoka đáp ứng các tiêu chí trên. Cả 4 địa phương đều đã xúc tiến việc chuẩn bị hồ sơ.