Nếu thích xe hybrid, đâu là những cái tên người mua nên thử?

Nếu ngại thử xe điện nhưng chán xe xăng, người dùng có thể trải nghiệm các mẫu xe lai như hybrid hay plug-in hybrid. Trong đó, hybrid sẽ là lựa chọn an toàn với người mới, không cần quan tâm câu chuyện sạc pin hay phạm vi hoạt động thuần điện...

Hiện tại trên thị trường xe Việt cũng đã xuất hiện đa dạng lựa chọn hybrid, đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu cho người dùng ở mọi tầm giá.

Omoda C5 SHS-H

Ở nhóm SUV đô thị, Omoda C5 SHS-H là mẫu xe hybrid đáng trải nghiệm, đặc biệt với người trẻ. Xe sở hữu thiết kế cá tính, thậm chí có phần "hơi quá" với người ưa chuộng đường nét trung tính quen thuộc. Song đây không phải một mẫu xe có kiểu dáng xấu.

Với một số người trẻ yêu thích cảm giác thể thao, hiện đại, Omoda C5 SHS-H làm tốt cả phần nhìn lẫn yếu tố trang bị. Bên trong khoang lái, mẫu SUV hybrid này cũng được trang bị loạt tính năng hỗ trợ người lái và tính năng giải trí tiên tiến từ màn hình 24,6 inch, ghế lái chỉnh điện, làm mát ghế, điều khiển giọng nói, ADAS...

Omoda C5 SHS-H có giá khởi điểm 669 triệu đồng. Ảnh: Đan Thanh.

Omoda C5 SHS-H sở hữu động cơ hybrid 1.5TDGI thế hệ thứ 5. Khối động cơ cho công suất tổng khoảng 221 mã lực, là chiếc SUV cỡ B hybrid mạnh nhất phân khúc nếu nhìn vào con số.

Với mức giá dao động 669-749 triệu đồng cho 2 phiên bản, Omoda C5 SHS-H là lựa chọn đáng cân nhắc trong lần đầu trải nghiệm xe hybrid.

Jaecoo J5 SHS-H

Bên cạnh Omoda C5, bản hybrid của Jaecoo J5 cũng là một lựa chọn với mức giá dễ tiếp cận dành cho người muốn trải nghiệm xe hybrid. Khác với Omoda C5, Jaecoo J5 có thiết kế trung tính và "nịnh mắt" hơn. Mẫu xe cũng gây sức hút nhờ các trang bị hiện đại bên trong khoang lái tương tự cái tên cùng tập đoàn.

Hiện mẫu SUV từ Jaecoo đang được bán với đa dạng tùy chọn động cơ, trong đó tùy chọn hybrid được có 2 phiên bản, giá lần lượt là 669 triệu đồng cho bản SHS-H Premium và 749 triệu đồng cho bản Flagship.

Jaecoo J5 sở hữu thiết kế trung tính, phù hợp đa dạng nhu cầu. Ảnh: Đan Thanh.

Theo thông tin từ nhà sản xuất, 2 tùy chọn hybrid của Jaecoo J5 được trang bị động cơ xăng công suất 141 mã lực đi kèm motor điện 150 kW, nâng tổng công suất lên mốc 221 mã lực, mô men xoắn cực đại 295 Nm. Sự kết hợp này giúp tổng quãng đường di chuyển của Jaecoo J5 lên khoảng 980 km sau mỗi lần nạp nhiên liệu.

Toyota Yaris Cross HEV

Nếu ưu tiên sự quen thuộc về mặt thương hiệu, Toyota Yaris Cross HEV là cái tên người dùng có thể lựa chọn trong lần đầu trải nghiệm xe hybrid. Đây cũng là một trong những đại diện sở hữu hệ truyền động hybrid có giá bán dễ tiếp cận nhất của thương hiệu Toyota tại thị trường Việt.

Mẫu xe gầm cao cỡ B sở hữu ngoại hình khá trẻ trung, không quá cầu kỳ nhưng vẫn đủ sức hấp dẫn nhóm khách hàng gia đình trẻ. Bên trong khoang lái, Yaris Cross HEV được trang bị màn hình giải trí 10,1 inch, cửa sổ trời toàn cảnh, cốp chỉnh điện cùng gói an toàn Toyota Safety Sense.

Toyota Yaris Cross có giá bán từ 720 triệu đồng. Ảnh: TMV.

Toyota Yaris Cross HEV sử dụng động cơ xăng 1.5L công suất 90 mã lực, kết hợp motor điện công suất 79 mã lực. Điểm mạnh của hệ truyền động nằm ở khả năng tối ưu lượng nhiên liệu tiêu thụ, đặc biệt khi di chuyển trong đô thị. Theo công bố của hãng, xe có mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 3,56 lít/100 km ở điều kiện đường đô thị.

Hiện, Toyota Yaris HEV được bán với giá dao động từ 720 triệu đồng đến 740 triệu đồng tùy màu ngoại thất.

Toyota Corolla Cross HEV

Nếu Yaris Cross HEV hướng đến nhóm khách hàng đô thị, Corolla Cross HEV lại phù hợp hơn với người mua cần một chiếc xe gia đình rộng rãi. Đây cũng là một trong những mẫu SUV hybrid quen thuộc tại thị trường Việt, góp phần đưa công nghệ hybrid của Toyota đến gần hơn với người dùng phổ thông.

Ngoại hình Corolla Cross HEV không quá nổi bật nếu đặt cạnh những đối thủ mới từ Trung Quốc. Tuy nhiên, mẫu SUV này vẫn có lợi thế về thiết kế trung tính, khoang nội thất đủ rộng cho gia đình và loạt trang bị an toàn, tiện nghi phục vụ nhu cầu sử dụng hàng ngày.

Toyota Corolla Cross HEV phù hợp với gia đình nhờ kích thước và sự quen thuộc về thương hiệu. Ảnh: TMV.

Ở phiên bản hybrid, Corolla Cross sử dụng động cơ xăng 1.8L công suất 97 mã lực, kết hợp motor điện 71 mã lực cùng hộp số e-CVT. Theo thông số công bố, mức tiêu thụ nhiên liệu trong đô thị của xe chỉ khoảng 3,01 lít/100 km, thấp hơn đáng kể so với nhiều mẫu SUV chạy xăng cùng kích thước.

Hiện Toyota Corolla Cross HEV có giá khởi điểm 865 triệu đồng

Honda HR-V e:HEV RS

Cũng trong nhóm SUV cỡ B, Honda HR-V e:HEV RS là lựa chọn phù hợp với những khách hàng vừa muốn tiết kiệm nhiên liệu, vừa yêu thích cảm giác lái thể thao. Đây cũng là điểm khác biệt của mẫu xe Honda khi đặt cạnh những đối thủ hybrid đến từ Toyota.

So với các phiên bản chạy xăng, tùy chọn hybrid sở hữu ngoại hình thể thao cùng với những điểm nhấn đặc trưng của dòng RS. Xe được trang bị mâm 18 inch, màn hình trung tâm 8 inch, ghế lái chỉnh điện và gói hỗ trợ lái Honda Sensing.

Honda HR-V e:HEV RS có giá từ 835 triệu đồng. Ảnh: Đan Thanh.

Mẫu SUV này sử dụng hệ truyền động hybrid, kết hợp động cơ xăng 1.5L với motor điện công suất 129 mã lực, mô-men xoắn cực đại 253 Nm. Theo công bố của nhà sản xuất, Honda HR-V hybrid có mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp khoảng 4,3 lít/100 km.

Với giá bán từ 835 triệu đồng, HR-V e:HEV RS có thể phù hợp với nhóm khách hàng trẻ, muốn sở hữu một chiếc SUV đô thị có thiết kế thể thao, khả năng vận hành linh hoạt nhưng vẫn tiết kiệm nhiên liệu.

Honda Civic e:HEV RS

Không chỉ có xe gầm cao, người dùng Việt yêu thích cảm giác lái thể thao cũng có thể cân nhắc Honda Civic e:HEV RS. Đây là một trong số ít mẫu xe gầm thấp cỡ C tại Việt Nam được trang bị hệ truyền động hybrid, hướng đến nhóm khách hàng quan tâm đến sức mạnh động cơ lẫn khả năng tiết kiệm nhiên liệu.

Khoang lái được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,2 inch, màn hình trung tâm 9 inch, hệ thống âm thanh Bose 12 loa và gói hỗ trợ lái Honda Sensing.

Honda Civic e:HEV RS là cái tên đáng cân nhắc cho người muốn tìm mua sedan hybrid. Ảnh: Phúc Hậu.

Điểm đáng chú ý nhất của Civic hybrid nằm ở hệ truyền động kết hợp giữa động cơ xăng 2.0L với motor điện. Hệ thống cho tổng công suất 200 mã lực, trong khi motor điện có mô-men xoắn cực đại 315 Nm.

Mức giá khởi điểm 999 triệu đồng khiến Civic e:HEV RS không phải lựa chọn dành cho số đông. Tuy nhiên, với người dùng ưu tiên cảm giác lái và sự khác biệt, đây vẫn là một mẫu hybrid đáng trải nghiệm trong nhóm xe dưới một tỷ đồng.