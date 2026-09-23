'Nếu thi không đậu...' và câu trả lời của Hoa hậu Mai Phương Thúy

Sau 20 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2006, Mai Phương Thúy vẫn là cái tên nhận được sự quan tâm của công chúng. Sau quãng thời gian hoạt động và gây dấu ấn trong showbiz, người đẹp sinh năm 1988 hiện lựa chọn tập trung vào đầu tư tài chính và kinh doanh.

Đã 2 thập kỷ trôi qua kể từ sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2006, tên tuổi Mai Phương Thúy vẫn giữ được sức hút.

Trước đó không lâu, Mai Phương Thúy có những chia sẻ thẳng thắn về hành trình nghề nghiệp sau khi nhận được một bình luận của cư dân mạng cho rằng thành công và sự giàu có hiện tại của cô phần lớn đến từ danh xưng Hoa hậu.

Cụ thể, một tài khoản bình luận: “Không có danh xưng Hoa hậu thì giờ không biết cuộc đời có được thành công và giàu có như hiện tại hay không!? Danh tiếng mới có cơ hội chứ không thì cũng như bao người khác thôi! Muốn thành công thì cũng trầy trật hoặc không thể thành công!?”

Trước nhận xét này, Mai Phương Thúy đã lên tiếng trên trang cá nhân. Đáng chú ý, người đẹp nhắc đến cả chuyện học tập, thi cử và khả năng bắt đầu lại từ con số 0.

“Vì không có tài khoản rác để bình luận nên đăng lên đây vậy. Bạn gì 81 chờ mình lập tài khoản ảo nha. Không có danh hiệu thì mình bắt đầu từ số 0, thi vào không đậu thì mình thi lại, thi 9 lần không đậu thì mình thi 10 lần, chỉ cần mình kiên trì thì mình không tin đi làm như một người bình thường lại khó đến thế. Mình cũng đỗ Ngoại thương rồi mà, vất vả đèn sách mình đã trải qua nên mình không ngại khổ đâu.

Bộ kĩ năng làm Hoa Hậu và tài chính là khác hẳn nhau, mình định bỏ hết để thi vào ngân hàng làm việc năm 2008. Lúc mình 20 tuổi nhưng lúc đó quá nhiều dự án cộng đồng muốn mình tham gia vì năm đó đương kim Hoa Hậu có lùm xùm nên cô ấy ở ẩn, khiến khối lượng công việc đẩy cho mình quá nhiều. 2010-2012 các Hoa Hậu cũng chưa cứng cáp hẳn vì họ mới đăng quang nên mình mãi mới rút được ấy bạn. Chứ không gian danh hiệu Hoa Hậu cho mình phát triển hết khả năng của bản thân không nhiều. Ít ra nếu mình không có danh hiệu thì bạn không dùng nó để nghi ngờ và phủ nhận mình được. Lúc đấy bạn phải dùng chuyên môn mới được phép phán xét mình bạn nhé.

Mình quá mệt vì đã đi làm chuyên môn rồi mà vẫn bị gắn nhãn giải trí như ngành nghề hoạt động chính thức dù điều đó không đúng!”.

Hiện tại, Mai Phương Thúy tập trung vào lĩnh vực tài chính - kinh doanh.

Trong chia sẻ của mình, câu nói “thi vào không đậu thì mình thi lại, thi 9 lần không đậu thì mình thi 10 lần” đặc biệt gây chú ý. Đây cũng là phần liên quan trực tiếp đến câu chuyện học tập và thi cử mà nhiều người trẻ có thể đồng cảm.

Không phải con đường học tập nào cũng diễn ra thuận lợi ngay từ lần đầu. Có người thi trượt trường mong muốn, có người phải thi lại hoặc mất thêm thời gian để tìm được ngành học phù hợp. Một kết quả không như kỳ vọng không nhất thiết đồng nghĩa với việc mọi cơ hội đã khép lại.

Tuy nhiên, kiên trì cũng không có nghĩa là chỉ lặp lại một cách máy móc. Sau mỗi lần chưa đạt mục tiêu, việc nhìn lại phương pháp học, bổ sung kiến thức còn thiếu và điều chỉnh kế hoạch là điều cần thiết.

Chia sẻ “thi vào không đậu thì mình thi lại, thi 9 lần không đậu thì mình thi 10 lần” của Mai Phương Thúy nhận được nhiều sự đồng tình.

Mai Phương Thúy cũng nhắc đến việc từng đỗ Đại học Ngoại thương và trải qua quãng thời gian “vất vả đèn sách”. Chi tiết này được cô đưa ra để khẳng định rằng bản thân không xa lạ với những nỗ lực trong học tập và không ngại bắt đầu lại nếu cần.

Bên cạnh câu chuyện thi cử, người đẹp cũng cho biết từng có ý định từ bỏ công việc liên quan đến danh hiệu để thi vào ngân hàng làm việc từ năm 2008, khi cô mới 20 tuổi. Tuy nhiên, thời điểm đó cô nhận được nhiều lời mời tham gia các dự án cộng đồng nên kế hoạch này không diễn ra như dự định.

Cũng theo Mai Phương Thúy, để đậu vào Đại học Ngoại thương, cô cũng đã trải qua quá trình vất vả "đèn sách", vì vậy, nếu không có danh hiệu Hoa hậu, cô cũng không ngại khó khăn để gầy dựng cuộc sống và sự nghiệp của mình.

Từ câu chuyện được Mai Phương Thúy chia sẻ, có thể thấy hành trình học tập và nghề nghiệp của mỗi người không nhất thiết phải đi theo một đường thẳng. Có người sớm xác định được hướng đi, nhưng cũng có người phải thử sức ở nhiều lĩnh vực trước khi tìm thấy con đường phù hợp.

Đặc biệt với học sinh, sinh viên, chuyện thi cử đôi khi tạo ra không ít áp lực. Một lần thi chưa đạt, một lựa chọn chưa phù hợp hay một kế hoạch phải thay đổi không nên trở thành lý do để người trẻ tự phủ nhận năng lực của mình.

Quan trọng là sau mỗi lần vấp ngã, mỗi người cần biết mình đang thiếu điều gì, cần thay đổi ra sao và có thực sự muốn tiếp tục mục tiêu ấy hay không. Như chia sẻ của Mai Phương Thúy, đôi khi bắt đầu lại từ con số 0 cũng không đáng sợ bằng việc từ bỏ ngay khi chưa thử hết khả năng của bản thân.