Nếu thang máy mất điện khi đang ở bên trong, điều gì sẽ xảy ra?

Đang ở trong thang máy, đèn bỗng tắt, cabin dừng lại giữa các tầng là tình huống khiến không ít người hoảng sợ. Nhiều người lập tức nghĩ đến kịch bản thang máy rơi tự do hoặc lo cabin sẽ nhanh chóng hết oxy. Tuy nhiên, cơ chế an toàn của thang máy hiện đại được thiết kế để xử lý những tình huống mất điện như vậy.

Thang máy có rơi tự do khi mất điện?

Thông thường, mất điện không đồng nghĩa với việc cabin thang máy rơi xuống. Khi nguồn điện bị ngắt, hệ thống điều khiển và động cơ có thể dừng hoạt động, khiến cabin không thể tiếp tục di chuyển như bình thường. Tuy nhiên, cabin được giữ bởi hệ thống cáp, đối trọng và các cơ cấu phanh cơ khí.

Thang máy có rơi tự do khi mất điện?

Đặc biệt, thang máy còn được trang bị nhiều cơ chế an toàn nhằm hạn chế nguy cơ cabin di chuyển ngoài kiểm soát. Vì vậy, việc mất điện đơn thuần không khiến cabin lập tức rơi tự do xuống đáy giếng thang.

Vì sao đèn trong cabin có thể vẫn sáng?

Ở nhiều hệ thống thang máy hiện đại, khi nguồn điện chính bị mất, nguồn điện dự phòng có thể được kích hoạt để duy trì một số chức năng cần thiết.

Đèn chiếu sáng khẩn cấp, hệ thống liên lạc hoặc các thiết bị cảnh báo có thể tiếp tục hoạt động trong một khoảng thời gian nhất định, tùy thiết kế của từng tòa nhà và loại thang máy.

Một số thang máy còn có chế độ tự động đưa cabin về một tầng phù hợp khi xảy ra sự cố nguồn điện, sau đó mở cửa để người bên trong thoát ra. Tuy nhiên, chức năng này không có trên tất cả các hệ thống.

Mất điện có khiến cabin nhanh chóng hết oxy?

Cabin thang máy không phải một chiếc hộp kín hoàn toàn. Không khí vẫn có thể lưu thông qua các khe và hệ thống thông gió được thiết kế trong cabin.

Vì vậy, nếu thang máy dừng giữa các tầng do mất điện, vấn đề chính thường không phải là cabin lập tức thiếu oxy mà là người bên trong có thể phải chờ lực lượng kỹ thuật hoặc nhân viên cứu hộ xử lý sự cố. Thời gian chờ có thể khác nhau tùy nguyên nhân mất điện, hệ thống thang máy và điều kiện thực tế của tòa nhà.

Khi thang máy dừng giữa tầng, không nên tự ý mở cửa

Trong tình huống này, điều quan trọng nhất là không cố cạy cửa cabin, trèo ra ngoài hoặc tìm cách thoát qua nóc thang máy.Nếu cabin chưa dừng đúng vị trí tầng, khoảng cách giữa sàn cabin và sàn tầng có thể tạo ra nguy hiểm. Cabin cũng có thể tiếp tục di chuyển trong quá trình kỹ thuật viên xử lý sự cố.

Cần chờ cứu hộ tránh tự ý cạy cửa thang máy.

Thay vào đó, người bên trong nên bình tĩnh, sử dụng nút báo động hoặc hệ thống liên lạc khẩn cấp nếu có, thông báo vị trí và tình trạng cho nhân viên quản lý tòa nhà hoặc lực lượng hỗ trợ.

Điều đáng sợ nhất khi mất điện không phải là cabin rơi

Với thang máy hiện đại, mất điện thường khiến cabin dừng hoạt động hoặc chuyển sang chế độ an toàn, chứ không đồng nghĩa với việc cabin rơi tự do.

Điều dễ khiến người mắc kẹt gặp vấn đề hơn lại là hoảng loạn. Càng lo lắng, người bên trong càng dễ thở gấp, mất bình tĩnh và có những hành động nguy hiểm như tự mở cửa hoặc trèo ra ngoài.

Hãy giữ bình tĩnh khi thang máy cúp điện.

Vì vậy, nếu chẳng may thang máy mất điện khi đang ở bên trong, điều nên làm là giữ bình tĩnh, sử dụng hệ thống liên lạc khẩn cấp và chờ nhân viên có chuyên môn hỗ trợ. Một vài phút chờ đợi trong cabin có thể khiến nhiều người cảm thấy rất lâu, nhưng đó vẫn là lựa chọn an toàn hơn nhiều so với việc tự tìm cách thoát ra.