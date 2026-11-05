Nếu tài khoản định danh điện tử bị chiếm quyền, người dân có thể khóa khẩn cấp thế nào?

Những trường hợp nào tài khoản định danh điện tử bị khóa?

Theo quy định tại Điều 15 Nghị định 69/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử (có hiệu lực từ ngày 01.07.2024), tài khoản định danh điện tử của công dân sẽ bị khóa trong hai nhóm trường hợp chính:

Khóa tự động qua hệ thống: Hệ thống định danh và xác thực điện tử tự động ghi nhận và khóa tài khoản ngay khi thẻ Căn cước hoặc Căn cước công dân của chủ tài khoản bị thu hồi, bị giữ hoặc khi chủ tài khoản qua đời.

Khóa theo yêu cầu của chủ tài khoản hoặc cơ quan chức năng: Khi chủ tài khoản có yêu cầu khóa (do mất thiết bị, nghi lộ thông tin bảo mật, bị chiếm quyền sử dụng); hoặc khi chủ tài khoản vi phạm điều khoản sử dụng ứng dụng VNeID; hoặc có đề nghị từ cơ quan tiến hành tố tụng và cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Việc chủ động yêu cầu khóa tài khoản ngay khi phát hiện dấu hiệu bất thường là bước quan trọng nhất giúp ngăn chặn nguy cơ tội phạm công nghệ cao lợi dụng danh tính điện tử để thực hiện các hành vi lừa đảo hoặc giao dịch trái phép.

Người dân có thể chủ động thực hiện yêu cầu khóa khẩn cấp tài khoản định danh điện tử VNeID khi phát hiện dấu hiệu truy cập bất thường hoặc mất thiết bị. Ảnh minh họa: AI

3 cách khóa khẩn cấp tài khoản định danh điện tử VNeID

Căn cứ khoản 2 và khoản 4 Điều 15 Nghị định 69/2024/NĐ-CP, khi không may bị mất điện thoại hoặc phát hiện tài khoản VNeID có dấu hiệu bị xâm nhập, người dân có thể lựa chọn một trong 3 phương thức sau để yêu cầu khóa tài khoản ngay lập tức:

Cách 1: Gọi điện trực tiếp đến Tổng đài VNeID của Bộ Công an (Nhanh nhất khi mất điện thoại)

Người dân sử dụng bất kỳ số điện thoại nào khác gọi đến Tổng đài hỗ trợ tiếp nhận thông tin về định danh điện tử của Bộ Công an theo số 1900.0368.Sau khi kết nối với tổng đài viên, công dân cung cấp các thông tin xác thực nhân thân (Họ tên, số định danh cá nhân/số Căn cước, ngày tháng năm sinh và các thông tin liên quan) để yêu cầu khóa khẩn cấp tài khoản định danh điện tử.

Cách 2: Thực hiện yêu cầu khóa trực tuyến trên ứng dụng hoặc trang thông tin VNeID

Nếu vẫn còn quyền truy cập hoặc đăng nhập được trên Cổng thông tin định danh điện tử quốc gia (vneid.gov.vn) trên máy tính/thiết bị khác, chủ tài khoản có thể đăng nhập và chọn chức năng "Yêu cầu khóa tài khoản", khai báo lý do để hệ thống ghi nhận và xử lý ngay trên môi trường điện tử.

Cách 3: Trực tiếp đến cơ quan Công an gần nhất

Trong trường hợp không thể liên hệ qua tổng đài hoặc thiết bị điện tử, công dân có thể đến trực tiếp Công an cấp xã (phường) hoặc cơ quan quản lý căn cước nơi gần nhất để điền Phiếu đề nghị khóa, mở khóa tài khoản định danh điện tử (mẫu TK02 ban hành kèm theo Nghị định 69/2024/NĐ-CP). Ngay khi tiếp nhận đề nghị, cán bộ công an sẽ nhập thông tin lên hệ thống để trình thủ trưởng đơn vị phê duyệt. Trong thời hạn 02 ngày làm việc, hệ thống sẽ hoàn tất việc khóa tài khoản và thông báo kết quả cho công dân.

Thủ tục mở khóa lại tài khoản khi đã đảm bảo an toàn

Sau khi đã tìm lại được thiết bị, làm lại SIM điện thoại hoặc khắc phục xong nguy cơ rò rỉ thông tin bảo mật, chủ tài khoản có thể yêu cầu mở khóa tài khoản định danh điện tử rất thuận tiện theo cùng các kênh trên: thực hiện yêu cầu trên ứng dụng VNeID, gọi đến Tổng đài 1900.0368 để xác thực thông tin, hoặc liên hệ trực tiếp cơ quan Công an cấp xã, cơ quan quản lý căn cước để được hỗ trợ khôi phục quyền truy cập.

Cơ quan công an cũng khuyến cáo người dân tuyệt đối không chia sẻ mật khẩu đăng nhập, mã OTP hoặc passcode của ứng dụng VNeID cho bất kỳ ai; đồng thời không cài đặt các ứng dụng lạ qua đường link không rõ nguồn gốc để tránh bị mã độc chiếm quyền điều khiển điện thoại.