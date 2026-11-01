Nếu là một tín đồ thời trang, bạn sẽ diện áo khoác quân đội vào mùa Thu này

Trên sàn diễn

Trước khi trở thành chiếc áo khoác đứng đầu xu hướng trong thập niên 2000, áo khoác quân đội đã được lực lượng kỵ binh Pháp mặc từ thế kỷ XVIII, dưới thời Napoleon Bonaparte.

Tuy nhiên, phải đến khi làn sóng Indie sleaze bùng nổ trên các sàn diễn, thiết kế này mới thực sự chinh phục tủ đồ của giới mộ điệu. Trong những năm 2000, các giám đốc sáng tạo như Alexander McQueen và Hedi Slimane từng đưa người mẫu sải bước với mái tóc rối tự nhiên, lớp trang điểm lem nhẹ, áo phông rộng và quần skinny cạp trễ, kết hợp cùng những chiếc áo khoác quân đội cầu kỳ.

Năm nay, trên sàn diễn Xuân/Hè 2026, các nhà mốt gợi nhắc lịch sử của thiết kế này, gắn liền với các biểu tượng phong cách những năm 2000.

Những công thức phối đồ với áo khoác quân đội đáng thử:

Áo khoác quân đội + chân váy họa tiết + sandal xỏ ngón + túi đeo vai

Hãy tận dụng sự tương phản thị giác bằng cách kết hợp những món đồ mang cảm hứng menswear với những món đồ đậm chất nữ tính, chẳng hạn chân váy họa tiết da động vật có phom dáng chỉn chu cùng các phụ kiện thú vị.

Áo khoác quân đội + áo thun + quần soóc rộng + sandal + túi xách mềm

Dù là fan cứng của The Row, bạn cũng đừng quên rằng hai chị em nhà Olsen từng là những cô nàng tiên phong của phong cách Indie sleaze. Vì vậy, chẳng có lý do gì để bỏ qua xu hướng áo khoác mùa Thu này.

Bí quyết là tiết chế tổng thể theo hướng tối giản, kết hợp áo khoác quân đội có phom rộng vừa phải với áo phông, quần soóc rộng và sandal. Đây cũng là công thức mang tinh thần thoải mái, phóng khoáng mà các tín đồ thời trang sẽ diện ở thời điểm hiện tại.

Áo khoác quân đội + áo thun baby tee + quần capri + giày mule

Nếu đang nhớ nhung thời trang Y2K, hãy tận dụng cảm giác hoài niệm mà chiếc áo khoác này mang lại bằng cách kết hợp cùng loạt món đồ đặc trưng của những năm 2000: Quần capri lửng, áo phông baby tee ôm dáng, giày mule hở gót và túi đeo vai.

Không cần cỗ máy thời gian để quay về quá khứ, bởi chỉ với công thức phối đồ này, bạn đã có thể tái hiện trọn vẹn tinh thần thời trang của một thời.

Áo khoác quân đội + áo ba lỗ + quần balloon + giày búp bê

Muốn chiếc áo khoác quân đội trông mới mẻ hơn? Hãy thử kết hợp với một xu hướng nổi bật trên sàn diễn như Boho chic, phong cách phóng khoáng, mang hơi thở du mục.

Nhấn mạnh nét cá tính, có phần ngẫu hứng của chiếc áo khoác bằng quần balloon phồng rộng, giày búp bê và một chồng vòng tay nổi bật. Tổng thể sẽ mang đến cảm giác như bạn vừa bước ra từ show diễn gần nhất của nhà mốt Chloé.