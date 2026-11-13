Nêu gương từ việc khó

Theo đồng chí Triệu Tòn Triệu - Bí thư Đảng ủy xã Mỏ Vàng, nhận thức rõ yêu cầu về tinh thần nêu gương, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng “nhanh chóng, cụ thể, sát sao, quyết liệt, toàn diện”. Trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, xã chú trọng rà soát, đánh giá tiến độ, kịp thời đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; tập trung chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá theo phương châm “6 rõ”: rõ đơn vị chủ trì, rõ thẩm quyền, rõ việc, rõ tiến độ - thời gian hoàn thành, rõ trách nhiệm và rõ sản phẩm.

“Thông qua các hội nghị và kiểm tra thực tế tại cơ sở, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy xã kịp thời ban hành chủ trương, định hướng, kết luận, kế hoạch, tạo cơ sở để các cơ quan, đơn vị tập trung triển khai. Cách làm này từng bước khắc phục tình trạng chỉ đạo chung chung, thiếu kiểm tra, đôn đốc; đồng thời đề cao trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân trong thực thi nhiệm vụ”, đồng chí Triệu Tòn Triệu cho biết.

Đối với xã vùng cao còn nhiều khó khăn như Mỏ Vàng, yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo càng trở nên cấp thiết, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu không thể chỉ dừng ở ban hành văn bản hay giao nhiệm vụ mà phải được thể hiện bằng sự sâu sát, quyết liệt trong từng công việc cụ thể.

Thay vì chỉ đạo hỗ trợ theo cách làm hành chính, đồng chí Triệu Tòn Triệu đã trực tiếp khảo sát, tìm hiểu nhu cầu sinh kế, điều kiện sản xuất và khả năng phát triển kinh tế của người dân để có định hướng chỉ đạo sát thực tế.

Trên cơ sở đó, đồng chí đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn triển khai chính sách hỗ trợ sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia và thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 21/2025/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển sản xuất nông - lâm nghiệp và thủy sản. Qua đó, thể hiện rõ quan điểm lấy người dân làm trung tâm, lấy nhu cầu thực tế và hiệu quả sinh kế làm căn cứ tổ chức thực hiện chính sách.

Trong quá trình chuẩn bị khởi công tuyến đường An Lương - Suối Dầm, đồng chí Đỗ Cao Quyền - Chủ tịch UBND xã đã xuống cơ sở tuyên truyền, vận động, giải thích để người dân hiểu rõ ý nghĩa, lợi ích của công trình, từ đó, tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai.

Việc Chủ tịch UBND xã gặp gỡ, tuyên truyền, vận động người dân không chỉ góp phần tháo gỡ khó khăn trước mắt mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm của người đứng đầu chính quyền địa phương.

Đồng chí Đỗ Cao Quyền - Chủ tịch UBND xã Mỏ Vàng (người đi thứ hai), thường xuyên sâu sát cơ sở, trực tiếp tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị nhấn mạnh yêu cầu phát huy tính tiên phong, gương mẫu, đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; đồng thời lấy kết quả, sản phẩm cụ thể, hiệu quả thực thi nhiệm vụ và mức độ hài lòng của Nhân dân làm thước đo đánh giá cán bộ. Điều đó đòi hỏi phải khắc phục tư tưởng sợ sai, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, làm việc cầm chừng.

Tuy nhiên, dám nghĩ, dám làm không có nghĩa là làm bằng mọi giá. Mọi quyết định phải bảo đảm đúng quy định, đúng thẩm quyền, công khai, minh bạch và có cơ chế kiểm soát rủi ro. Đổi mới phải đi đôi với kỷ luật, kỷ cương; dám chịu trách nhiệm phải gắn với trách nhiệm giải trình.

Với phương châm gần dân, sát việc, nói đi đôi với làm, lấy hiệu quả thực chất làm thước đo, Đảng ủy xã Mỏ Vàng đang từng bước xây dựng phong cách lãnh đạo chủ động, quyết liệt, trách nhiệm. Trong đó, vai trò nêu gương của người đứng đầu có ý nghĩa dẫn dắt, tạo động lực để đội ngũ cán bộ, đảng viên cùng chuyển động.

Anh Vàng A Cao - Bí thư Chi bộ thôn Suối Dầm chia sẻ: “Mỗi cán bộ thôn bắt đầu một nhiệm vụ, một công việc bằng cách tự đặt câu hỏi: Công việc mình phụ trách đã tạo ra kết quả cụ thể chưa? Người dân đã được phục vụ tốt hơn chưa? Những khó khăn, vướng mắc thuộc trách nhiệm của mình đã được giải quyết đến đâu? Từ đó, đổi mới cách làm, nâng cao tinh thần trách nhiệm, không chờ đợi, không né tránh và không để công việc tồn đọng”.

Tinh thần đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo đã góp phần tạo chuyển biến trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Nêu gương từ việc khó, trách nhiệm từ cơ sở không chỉ là phương châm hành động mà còn là yêu cầu xuyên suốt trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở Mỏ Vàng. Đó chính là cách để tinh thần tiên phong, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm theo Nghị quyết số 24 thực sự vào cuộc sống, tạo động lực đưa địa phương phát triển bền vững.