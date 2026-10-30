Nêu gương từ những mô hình kinh tế hiệu quả

Đảng viên Triệu Xuân Bách tận dụng nguồn lá cây sẵn có làm thức ăn cho dê, góp phần giảm chi phí chăn nuôi.

Dưới tán rừng thôn Tam Hợp, gia đình đảng viên trẻ Triệu Xuân Bách tận dụng lá cây, cỏ tự nhiên làm thức ăn nuôi dê. Từ vài con ban đầu, đàn dê nay đã phát triển lên hơn 40 con, mang lại cho gia đình hơn 100 triệu đồng mỗi năm.

Trên diện tích rừng quen thuộc, anh Bách đã tìm được hướng phát triển kinh tế phù hợp, tạo thêm nguồn thu nhập. Nguồn thức ăn sẵn có giúp giảm chi phí, trong khi vốn vay ưu đãi tạo điều kiện để gia đình mở rộng quy mô chăn nuôi. Tuy nhiên, để đàn dê phát triển ổn định, anh Bách vẫn phải dành nhiều thời gian chăm sóc, theo dõi và chủ động phòng bệnh.

Anh chia sẻ: Là đảng viên, tôi nghĩ trước hết phải cố gắng làm sao để mô hình mang lại hiệu quả. Những kinh nghiệm phù hợp sẽ được trao đổi để bà con cùng tham khảo, học tập.

Theo bà Lý Thị Tâm, Bí thư Chi bộ thôn Tam Hợp, đảng viên đi đầu trong phát triển kinh tế cần chia sẻ cả kinh nghiệm lẫn những trở ngại thực tế. Chi bộ cũng phải nắm rõ từng hộ đang thiếu vốn, hạn chế kỹ thuật hay gặp khó khăn về đầu ra để phối hợp hỗ trợ kịp thời. Tại Lam Vỹ, mô hình hợp tác xã nuôi dê đang được triển khai với hơn 40 người tham gia, tổng đàn khoảng 500 con. Việc liên kết mở ra cơ hội tiếp cận hỗ trợ kỹ thuật, tìm kiếm thị trường tiêu thụ và nâng cao hiệu quả chăn nuôi.

Ở thôn Bình Sơn, gia đình đảng viên Vũ Ngọc Quân lựa chọn trồng cây quế làm hướng phát triển kinh tế chủ lực. Trong 8ha quế của gia đình, phần lớn diện tích đã đến tuổi khai thác. Trong thời gian chờ thu hoạch chính, việc tỉa cành, thu lá mang lại nguồn thu bổ sung, giúp gia đình trang trải một phần chi phí chăm sóc rừng.

Từ kết quả bước đầu của gia đình ông Quân, một số hộ dân đã chuyển diện tích đất đồi sản xuất kém hiệu quả sang trồng quế. Hiện, thôn Bình Sơn có khoảng 50ha quế; toàn xã có hơn 745ha.

Bà Đào Thị Bảy, Bí thư Chi bộ thôn Bình Sơn, cho biết: Chi bộ định hướng người dân cân nhắc kỹ điều kiện đất đai, nguồn vốn và công chăm sóc, lựa chọn quy mô phù hợp, bảo đảm hiệu quả và tính bền vững.

Thu hoạch, bóc vỏ quế tại thôn Bình Sơn, xã Lam Vỹ.

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, xác định phát triển nông nghiệp theo lợi thế địa phương, khuyến khích liên kết trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm.

Từ thực tiễn ở Tam Hợp, Bình Sơn, những định hướng này cần được cụ thể hóa ngay trong hoạt động của chi bộ, từ việc xác định hộ cần hỗ trợ, nhận diện khó khăn đến phối hợp tìm giải pháp tháo gỡ.

Theo đồng chí Nguyễn Nam Hải, Bí thư Đảng ủy xã Lam Vỹ, địa phương chú trọng hướng dẫn kỹ thuật, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và thúc đẩy liên kết tiêu thụ sản phẩm. Việc nhân rộng các mô hình kinh tế phải thực sự giúp người dân nâng cao thu nhập, đồng thời gắn phát triển sản xuất với bảo vệ rừng.

Đàn dê ngày càng phát triển, diện tích quế từng bước mở rộng là những kết quả đáng ghi nhận từ sự chủ động của người dân và vai trò nêu gương của đảng viên. Để các mô hình phát huy hiệu quả lâu dài, các chi bộ cần tiếp tục bám sát thực tiễn sản xuất, kết nối nguồn lực và đồng hành cùng người dân tháo gỡ khó khăn.

Niềm tin của người dân được bồi đắp từ những việc làm cụ thể, đảng viên tiên phong phát triển kinh tế, làm có hiệu quả, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và cùng bà con tìm hướng đi phù hợp, bền vững.